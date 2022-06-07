Топ-менеджер VK Владимир Габриелян погиб в Ненецком округе

В Ненецком автономном округе в результате несчастного случая погиб первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании.

Ранее "Союз оленеводов НАО" на своей странице во "ВКонтакте" сообщал, что Габриелян и ещё один человек пропали без вести вблизи села Шойна.

Вечером 6 июня четыре человека на двух вездеходах "Шерп" направлялись по берегу Белого моря к мысу Канин нос. При переправе через реку Большая Бугряница обе машины перевернулись, и "их потащило в море", говорится в сообщении.

Находившиеся в одном из вездеходов Алена Габриелян и Сергей Ольсевич выбрались. Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков, которые были во втором вездеходе, пропали без вести.

Четыре дня назад, отмечает РБК, Габриелян в последний раз выкладывал на своей странице во "ВКонтакте" видео с поездкой на вездеходах "Шерп" по сложнопроходимой дороге. Где было записано видео, Габриелян не указал.

С 2005 года Владимир Габриелян занимал пост вице-президента и технического директора компании Mail.ru Group, ставшую позже VK. С 2019 года он занимает пост первого заместителя гендиректора VK, с марта 2022 года входит в совет директоров.