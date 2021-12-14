Семьи плетут сети

Сын начальника президентской администрации вытеснил сына большого телевизионного начальника с крупного медийного поста. Теперь компанией VK, которая включает всем известные ВКонтакте, Мэйл.ру и Одноклассники, вместо Бориса Добродеева руководит Владимир Кириенко. Семейный принцип в действии: "стареньким" телевизионным пространством управляют отцы, продвинутым интернет-пространством дети. На сеть наброшена сеть. Тотальный контроль над медиа. Решения принимают только свои. Обсуждают корреспондент отдела расследований еженедельника "Собееседник" Илья Давлятчин и аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. А вам не все равно, кто правит соц.сетью, в которой вы сидите? Звоните по номеру прямого эфира начиная с 19.05 МСК. Он единый и бесплатный для всей России. 8-800-301-84-33.

Видеоверсия программы

Опрос прохожих на улицах Москвы