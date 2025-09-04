Израиль заявил о контроле над 40% территории города Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует 40% территории города Газа, и в ближайшие дни операция будет расширена. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин.

Подразделения действуют в районах Зейтун и Шейх Радван. Одновременно готовится инфраструктура для эвакуации сотен тысяч жителей города. За последние две недели в безопасные зоны переместились 70–80 тысяч человек.

В Израиле также заявляют, что палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе, препятствует эвакуации, используя граждан как живой щит, и ведёт кампанию пропаганды.

В то же время группировка предложила всеобъемлющую сделку — обмен всех израильских заложников на палестинских заключённых, прекращение войны, вывод израильских войск, открытие переходов для гуманитарной помощи и создание независимого управления сектором. Разоружение ХАМАС в предложении не фигурирует.

Израильские власти отвергли предложение. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркнула, что война может закончиться только при условии освобождения всех заложников, полного разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора и обеспечения израильского контроля над безопасностью.

Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС немедленно вернуть всех живых заложников, пообещав быстрое завершение войны.

ЦАХАЛ начал боевую операцию в секторе Газа в октябре 2023 года, после нападения палестинских группировок на юг Израиля. Жертвами джихадистов стали тысячи человек, больше 250 были захвачены в заложники и вывезены в Газу. Часть из них освободили в рамках обменов на палестинских заключённых, содержащихся в израильских тюрьмах. По последним данным, в секторе Газа остаются 48 израильских заложников. Из них в живых около 20.