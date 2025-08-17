В Израиле проходят массовые акции в поддержку соглашения о заложниках

В Израиле в воскресенье, 17 августа, проходят масштабные демонстрации с требованием заключить соглашение об освобождении заложников, находящихся в секторе Газа с 7 октября 2023 года. Они были захвачены палестинскими группировками во время нападения на Израиль

Протест стартовал в 06:29 по местному времени (час начала вторжения джихадистов на юг страны) на Площади заложников в Тель-Авиве, где был развернут флаг с фотографиями всех похищенных.

В семь утра представители группы семей заложников и жертв резни "Совет Октября" выступили с заявлением для прессы.

"У нас одно простое требование к правительству Израиля: сегодня же предложить израильский план всеобъемлющей сделки — завершение войны в обмен на последнего заложника", — заявила Наоми Абир, мать погибшего на фестивале Nova.

Многие израильтяне присоединились к массовой забастовке и не вышли на работу. С самого утра по всей стране были перекрыты дороги, нарушено движение транспорта по ключевым автомагистралям, в том числе на шоссе из Тель-Авива в Иерусалим. Полиция применила водомёт для разгона протестующих.

Полицейские применили силу в отношении участников акции в Хайфе.

В Иерусалиме несколько десятков демонстрантов собрались у дома министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, требуя заключить сделку по освобождению заложников и прекратить войну.

Забастовку поддержали технологические компании, муниципалитеты, включая Тель-Авив, аэропорты, ведущие университеты страны.

Приостановил работу порт Хайфы. "Здесь нет ни правых, ни левых. Здесь братство рабочих, сочувствие боли семей и общее желание скорее увидеть возвращение их близких", — сообщили работники.

К собравшимся на Площади заложников вышел президент Израиля Ицкак Герцог.

"Я хочу сказать похищенным, находящимся в ужасных туннелях в Газе: мы ни на минуту не забываем о вас, мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть вас домой", — отметил Герцог.

По предварительным данным, к полудню воскресенья на протестах были задержаны несколько десятков человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя протест, заявил, что требования протестующих об остановке войны без разгрома палестинской группировки ХАМАС в обмен на освобождение заложников создают угрозу повторения событий 7 октября. ХАМАС признана террористической в Израиле, США и Евросоюзе.

"Мы настаиваем не только на полном разоружении ХАМАС, но и на том, чтобы Израиль обеспечивал длительную демилитаризацию сектора Газа путем постоянных действий против любых попыток вооружения и организации со стороны террористических элементов", — подчеркнул Нетаньяху.

В ответ семьи заложников в совместном заявлении обвинили премьера в бездействии и затягивании переговоров.

"Наши похищенные — это не лозунг. Они не инструмент для кораблей и не разменная монета. 49 похищенных мужчин и одна женщина — наши братья и сестра. Ответственность за их возвращение лежит на вас", — заявили близкие заложников.

Крайне правые израильские политики — глава Минфина Бецалель Смотрич и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир — раскритиковали протестующих, заявив, что такие акции играют на руку ХАМАС.

Палестинские группировки в секторе Газа до сих пор удерживают 50 заложников, включая тело солдата, погибшего в 20214 году. В живых, по последним данным, остаются не более 20 человек.





