Трамп: США, возможно, снова придётся атаковать Иран

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник в беседе с журналистами в Белом доме, что Соединенным Штатам, возможно, придется снова атаковать Иран. Одновременно Трамп отметил, что он был всего в часе от принятия решения о нанесении нового удара, прежде чем отложил атаку.

Днём ранее глава Белого дома заявил о приостановке планов по возобновлению атак на Иран в связи с новым мирным предложением от Тегерана. "Я был в часе от принятия решения по возобновлению атак сегодня", - сказал Трамп во вторник.

Дональд Трамп утверждает, что иранские лидеры умоляют о сделке, но если её не удастся заключить, в ближайшие дни последует новый удар со стороны США. "Я имею в виду два или три дня, может быть, в пятницу, субботу, воскресенье, что-то вроде того, может быть, в начале следующей недели. Речь об ограниченном периоде времени, поскольку мы не можем позволить им получить новое ядерное оружие", - сказал журналистам президент США.

Ранее во вторник иранские государственные СМИ передали, что последнее мирное предложение Тегерана включает в себя прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, вывод американских войск из районов, расположенных вблизи Ирана, и выплату компенсаций за разрушения, причиненные в результате войны с США и Израилем.

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран также добивается отмены санкций, разблокировки замороженных средств и прекращения блокады США иранского побережья. Слова Гарибабади приводит иранское информационное агентство IRNA.

Условия, приводимые в сообщениях иранских медиа, судя по всему, мало отличаются от предыдущего предложения Ирана, которое Трамп на прошлой неделе назвал "мусором", отмечает Reuters.

19 мая, после двух дней переговоров в Париже, министры финансов стран G7, объединяющей семь промышленно развитых стран мира, призвали к "скорейшему восстановлению безопасного прохода" судов через Ормузский пролив, сославшись на многочисленные проблемы для мировой экономики.