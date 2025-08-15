Трамп вылетел на Аляску на переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску c авиабазы Эндрюс под Вашингтоном на переговоры с Владимиром Путиным. В состав делегации включены три министра, они находятся на борту президентского лайнера.

В переговорах с Россией примут участие госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник.

Переговорщиков на борту сопровождают директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник президента Стив Уиткофф и другие члены его команды.

Перед вылетом Трамп написал в социальной сети Truth сообщение "СТАВКИ ВЫСОКИ". Информационные агентства передают его заявления, сделанные на борту президентского лайнера.

Он заявил, что у встречи с Путиным могут быть "серьёзные последствия". По его словам, он обсудит с ним территориальные вопросы, связанные с войной, но окончательное решение по ним будет принимать Украина.

Президент США заявил, что Путин заинтересован в "экономике Трампа", но Вашингтон не планирует развивать деловое сотрудничество с Москвой до окончания войны. В то же время он готов обсуждать этот вопрос в случае продвижения по основной теме саммита.

Президент США прибудет на Аляску приблизительно за час до начала саммита, следует из расписания мероприятия. Он планирует лично встретить президента России, сообщил губернатор Аляски Майк Данливи.

