Трансформация в чудовище

"В чем большая разница между принятием решений по Будапешту, по Праге и теперь по Украине? Тогда решение принималось политическими лидерами. В те времена партия, политическое руководство было над спецслужбами, оно решало. Сегодня Россия живет в уникальной ситуации, когда спецслужбы надо всеми. Может быть поэтому количество жертв абсолютно несоизмеримо с тем, что сейчас мы имеем в Украине". Почему история ничему не учит Россию? В эфире историк Никита Петров, профессор литературы Жужа Хетони, журналист Сергей Наумчик и славист Томаш Гланц. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Видеоверсия программы