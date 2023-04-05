Цензура на экспорт. Как РКН сотрудничает с Китаем

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор (РКН) начал обмениваться опытом с Киберадминистрацией Китая задолго до того, как в 2022 году страны объявили о "безграничном" партнерстве. Источник, знакомый с содержанием таких переговоров, передал протоколы и аудио с закрытых встреч "Системе" – расследовательскому проекту Настоящего Времени и Радио Свобода. Из материалов следует, что в июле 2017 года РКН и Киберадминистрация Китая обсуждали влияние СМИ на прошедшие весной того же года митинги, организованные Алексеем Навальным. В 2019 году руководители надзорных ведомств говорили об использовании искусственного интеллекта для выявления "запрещенного контента" – и несколько лет спустя РКН начал использовать эту технологию. РКН и Киберадминистрация также подписали соглашение о сотрудничестве, ссылаясь на которое китайская сторона просила российское ведомство заблокировать неугодную ей информацию, в частности страницу во "ВКонтакте" с танцами уйгуров.

За закрытыми дверями

В июне 2017 года тогдашний глава Роскомнадзора Александр Жаров получил письмо за подписью начальника управления президента России по общественным связям Александра Смирнова (есть в распоряжении "Системы"). Тот пригласил Жарова поучаствовать в третьем Российско-китайском медиафоруме, который прошел 4 июля в гостинице "Президент-отель" на фоне официального визита лидера КНР Си Цзиньпина в Россию. Помимо посещения официальной части мероприятия, Жарову предложили организовать в тот же день закрытую встречу с участием представителей Роскомнадзора и китайской Киберадминистрации для "обмена опытом по регулированию интернет-сферы". Инициатором непубличных переговоров, согласно тексту письма, выступила китайская сторона.

На сайте Роскомнадзора есть новость о том, что Жаров принял участие в форуме, а также фото с закрытой встречи, но не указаны состав участников и обсуждавшиеся на ней вопросы. Согласно документам и аудиозаписи, переговоры длились более двух часов и прошли в формате "4 на 4", не считая переводчиков: помимо Александра Жарова, на встрече присутствовали два его заместителя и один помощник, КНР представляли заместитель министра Администрации киберпространства Жэн Сяньлин (Ren Xianling) и три высокопоставленных сотрудника разных служб Киберадминистрации.

Обе стороны заранее подготовили друг для друга списки вопросов, однако ответить на них успели только представители Роскомнадзора, Жэн Сяньлин ограничился вступительным словом. Руководство РКН интересовали китайские "механизмы разрешительной и контрольно-надзорной деятельности" в области СМИ, интернет-медиа и "отдельных блогеров", практика государственного регулирования мессенджеров, шифрованного трафика и VPN, а также методы борьбы с обходом блокировок.

Жаров предложил Киберадминистрации направить китайских специалистов в Россию для изучения технических аспектов российской системы блокировок – ее глава РКН нескромно назвал "высокоэффективной". Интересовало Жарова и то, как устроен "Золотой щит", с помощью которого китайские власти контролируют и цензурируют интернет-трафик: чиновник предложил направить российских специалистов в КНР для изучения системы, которую также называют "Великий китайский файервол". 95% запрещенной информации в России – "иностранного производства", уточнил Жаров.

В 2017 году российская власть задумалась о создании более сложной системы [контроля над интернетом], – той, которую мы имеем сейчас. И похоже, какие-то решения они заимствовали у китайской стороны

Китайскую сторону интересовало, как Роскомнадзор классифицирует запрещенную информацию, какие методики использует для обработки персональных данных и надзора за интернетом, а также как с помощью интернета государство формирует "позитивный образ" России внутри страны и за ее пределами. Жаров уточнил, что последний вопрос входит в компетенцию администрации президента, а не РКН.

Помимо этого, китайская делегация спросила Жарова про уличные акции протеста, которые прошли по всей России 26 марта 2017 года. Акции против коррупции организовал политик Алексей Навальный, незадолго до этого выпустивший фильм "Он вам не Димон" про элитную недвижимость тогдашнего премьера Дмитрия Медведева.

Киберадминистрацию КНР интересовало, как СМИ влияют на "данный процесс" и как Роскомнадзор контролирует освещение акций в медиа. Жаров подробно ответил на этот вопрос. По его словам, в некоторых городах митинги были согласованы, поэтому ведомство не блокировало информацию с "приглашениями" на них. А "приглашения" на несогласованные акции не блокировались из-за "очень высокого уровня" поддержки российского президента среди населения – "в районе 89 процентов", отметил Жаров.

По данным ВЦИОМ, к маю 2017 года рейтинг доверия Путину упал ниже 50%, а рейтинг одобрения его политики, по данным "Левада-Центра", составлял 81%.

"Власть решила посмотреть, сколько людей придет на эти акции на фоне такой поддержки, – утверждал Жаров. – Акции были немногочисленные, в них по всей стране приняли участие несколько тысяч человек. И никаких инцидентов в ходе акций не было. То есть понятно, что там, где они были не санкционированы, несколько сотен человек были задержаны. На этом все, их достаточно быстро отпустили".

Также глава Роскомнадзора заявил, что все СМИ с "общественно-политической" повесткой находятся на "постоянном мониторинге" ведомства. А интерес к протесту, со слов Жарова, якобы спал "через пару дней" из-за "большой поддержки" президента.

Спустя два дня после окончания встречи руководство Роскомнадзора составило отчет для ФСБ с кратким содержанием переговоров (есть в распоряжении "Системы"). В нем говорится, что Александр Жаров назвал целесообразным "объединение усилий по совершенствованию блокировок информации" и отметил необходимость "обмена опытом на уровне технических специалистов со стороны России и Китая".

"В 2017 году случился тот переломный момент, который определил направление развития российского интернета, – рассказывает "Системе" журналист и соавтор книги "Красная паутина. Российские цифровые диктаторы против сетевых революционеров" Андрей Солдатов. – Тогда российская власть задумалась о создании более сложной системы [контроля], – той, которую мы имеем сейчас. И похоже, что какие-то решения они заимствовали у китайской стороны".

Примечательно, что 18 июля 2017 года, через две недели после проведения встречи, "дочернее" предприятие РКН, Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подготовило внутренний 500-страничный документ под названием "Эксперимент "Он вам не Димон". "Система" обнаружила его в утечке из ГРЧЦ. В этом докладе проведен анализ распределения количества материалов в СМИ об одноименном фильме и связанных с ним протестных акциях по месяцам и неделям. Из содержания отчета видно, что Жаров сообщил китайцам недостоверную информацию о потере интереса к протестам "через пару дней": он ослаб лишь к июлю.

Искусственный интеллект и танцы уйгуров

"Такого рода переговоры на высоком уровне проходят уже довольно давно. Они всегда направлены на то, чтобы понять, что делает другая сторона в той или иной области, в каких областях стороны испытывают проблемы, а чему, наоборот, они могут научиться друг у друга", – утверждает в разговоре с "Системой" Эндрю Смолл, старший научный сотрудник немецкого Фонда Маршалла и автор книги "Без ограничений: внутренняя история войны Китая с Западом".

По словам Смолла, интернет-цензура занимает важное место в этих обсуждениях, потому что она связана с внутренней политической стабильностью и общим мнением России и Китая о "постоянном вмешательстве внешних сил из-за рубежа".

Переломный момент в двусторонних отношениях произошел в апреле 2016 года, когда околоправительственная "Лига безопасного интернета", финансируемая бизнесменом консервативных взглядов Константином Малофеевым, организовала в Москве конференцию с участием большой китайской делегации. Ее возглавлял Лу Вэй, тогдашний руководитель Киберадминистрации, на ней также присутствовал архитектор "Великого китайского файервола" Фан Биньсин.

Соглашение о проведении этой конференции было достигнуто в декабре 2015 года в Пекине между Фаном и Игорем Щеголевым, экс-главой Минсвязи и помощником президента Путина (в основном по вопросам, связанным с интернетом), рассказывал The Guardian исполнительный директор "Лиги безопасного интернета" Денис Давыдов. Ранее журнал "Эксперт" со ссылкой на свои источники писал, что Щеголев может быть выходцем из КГБ СССР, как и сам Путин.

Малофеев и "Лига безопасного интернета" входили в заметное число акторов российской политики, выступавших за более тесное сотрудничество с Китаем в вопросах контроля интернета и ограничения цифрового влияния Запада. По словам журналиста Андрея Солдатова, Щеголев, который сейчас занимает должность полпреда президента в ЦФО, был одной из ключевых фигур, которые настаивали на повороте в сторону Китая уже в то время, когда часть спецслужб с подозрением относилась к более тесному вовлечению китайцев в российские внутренние дела.

В 2017 году, помимо вышеупомянутой закрытой встречи в "Президент-отеле", руководство Роскомнадзора провело еще несколько совещаний с Киберадминистрацией КНР: в октябре, в рамках московской конференции "Защита персональных данных", и в декабре, на полях "Всемирной конференции по интернету", проходившей в китайском городе Учжэнь. "Системе" неизвестно содержание этих переговоров.

Еще одна закрытая встреча между представителями ведомств состоялась 17 июля 2019 года в Москве – спустя месяц после визита Си Цзиньпина в Россию, в рамках которого стороны заявили о развитии "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", в частности по вопросам кибербезопасности и развития интернета. На этих переговорах российскую делегацию возглавлял Александр Жаров, а китайскую – глава Киберадминистрации Чжуан Жунвэнь. В сухом пресс-релизе РКН сообщил, что делегации обсуждали "вопросы двустороннего сотрудничества по применению госрегулирования в сфере инфокоммуникационных технологий". Однако в документах, которые изучила "Система", есть информация о том, какие именно вопросы интересовали Роскомнадзор.

В частности, представители РКН спрашивали про то, как Китай противостоит ресурсам, пытающимся обойти блокировки, а в качестве примера привели мессенджер Telegram, который ведомство безуспешно попыталось заблокировать в 2018 году. Также РКН интересовался, применяется ли в КНР искусственный интеллект для выявления и блокировки "запрещенного контента". Ранее "Система" писала, что в 2023 году Роскомнадзор начал использовать нейросети для слежки за россиянами: например, для отслеживания постов с "оскорблениями президента РФ" и сообщений о запланированных акциях протеста.

Спустя несколько месяцев, в октябре 2019 года, Роскомнадзор и Киберадминистрация Китая подписали соглашение о сотрудничестве в области противодействия распространению "запрещенной информации" на "Всемирной конференции по интернету" в Учжэне. "Системе" известно как минимум о трех случаях, когда в рамках этого сотрудничества Киберадминистрация направила в Роскомнадзор запросы на блокировку в России информации, неугодной китайским властям.

В декабре 2019 года представители Китая составили три письма со ссылками на интернет-ресурсы с информацией, "имеющей опасный характер и наносящей вред интересам общества". Среди них, например, материал BBC о "туалетной революции" в Китае, объявленной Си Цзиньпином в 2015 году с целью улучшения санитарных условий в стране, и блогерский пост с презентацией, собравший менее 4 тыс. просмотров, в котором рассказывается о возможной травме спины китайского лидера Си Цзиньпина. Также в этом списке оказалась ссылка на профиль с сайта для хостинга IT-проектов GitHub, в котором описаны методы обхода файервола "Золотой щит", и сайт газеты The Epoch Times, связанной с притесняемым в Китае религиозном движением "Фалуньгун".

Есть в этих письмах и ссылки на два профиля в соцсети "ВКонтакте". Первая страница принадлежит мужчине с именем Ганибек. В свой профиль он добавил видеозапись с танцующей парой под названием "Рустам и Зумрад (Уйгуры зажигают)". Китайское руководство неоднократно обвинялось в притеснении и даже геноциде уйгуров. Вторая страница – профиль китайского студента, в котором размещено архивное видеоинтервью из программы "60 минут" американского телеканала CBS с бывшим председателем КНР Цзяном Цзэминем. В интервью, судя по тексту письма, обсуждаются вопросы прав человека, однопартийное правление, американо-китайские отношения и религиозные свободы.

Из ответных писем Роскомнадзора следует, что по этим ссылкам ведомству не удалось найти признаки информации, запрещенной к распространению в России. РКН попросил китайских коллег уточнить, какие именно сведения в направленных списках – запрещенные и в чем заключаются нарушения. К моменту публикации этого материала ресурсы из списка так и не были заблокированы на территории России.

"Масштаб этих запросов довольно обширен, и примечательно, что он выходит за рамки классического набора проблемных тем Пекина, таких как Синьцзян-Уйгурский автономный район, Тайвань или Тибет, – считает Эндрю Смолл. – Это широкий подход к управлению имиджем. Интересно, что Пекин считает себя вправе делать такие запросы к российской стороне".

Китай может экстраполировать свой подход к решению внутренних проблем на другие страны – поэтому такие запросы к России являются иллюстрацией того, куда движется сотрудничество Москвы и Пекина, резюмирует эксперт.

Роскомнадзор, Киберадминистрация Китая, а также посольства обеих стран не ответили на вопросы "Системы".