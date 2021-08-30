Цифровой налог обойдется для IT-компаний в России в 103 млн долларов

Цифровой налог для зарубежных IT-компаний принесет бюджету России сумму от 53 млн долларов до 103 млн долларов в год, пишет Forbes со ссылкой на исследование аналитического агентства PwC. Доклад подготовлен по заказу Минцифры.

В начале июня 2021 года правительство определилось с размером нового налога для цифровых компаний, который предположительно составит 3%. Под новый налог попадут международные IТ-компании и маркетплейсы, которые будут платить 3% от дохода, полученного от россиян.

PwC привлекли в качестве независимого консультанта несколько крупных IТ-компаний, которых попросили проверить расчеты Минцифры. Исследование, проводившееся для сравнения конкурентных условий отрасли в разных юрисдикциях, поможет разработать дополнительные меры поддержки рынка.

За основу расчетов PwC взяло оценку поступлений в бюджет от аналогичного цифрового налога во Франции, где за год собрали $415 млн. Для российского рынка исследователи использовали корректирующие коэффициенты: количество интернет-пользователей (в России их почти вдвое больше, чем во Франции) и число российских IТ-компаний. По "неформальной" оценке "Яндекса" на российские компании приходится около 60% интернет-рынка (в деньгах и пользователях), говорится в отчете.

Аналитики также учитывали специфику российского рынка: во Франции средний чек пользователя в Facebook (речь идет о платных функциях) выше в 5,6 раз, ВВП на душу населения — в 4,6 раз, а CRM в YouTube (цена за тысячу показов рекламного баннера) — почти в 3 раза. В исследовании сравнивается эффективная налоговая ставка (среднее значение за 2018-2020 годы) для российских и международных IТ-компаний.

Летом представитель зампреда правительства Дмитрия Чернышенко рассказывал, что в правительстве рассматриваются два варианта: введение налога в одностороннем порядке или присоединение к глобальной системе налогообложения, которую разрабатывает Организация экономического сотрудничества и развития.

В случае введения налога Facebook, например, должен будет заплатить 3% от той суммы, которую заработает на платежах россиян или на монетизации их обезличенных данных. Эти средства государство направит на льготы для отечественных цифровых компаний.