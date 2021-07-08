Туркмения сделала обязательной вакцинацию от COVID-19

Власти Туркмении обязали граждан старше 18 лет вакцинироваться от коронавирусной инфекции нового типа. Сообщение было опубликовано 7 июля в государственных СМИ страны. При этом Туркмения — одна из нескольких стран мира, официально не зарегистрировавших ни одного случая COVID-19 на своей территории.

В сообщении государственных СМИ не указывается, какой вакциной будет иммунизироваться население, — уточняет Туркменская служба Радио Свобода. Однако 27 июня президент Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о покупке страной полутора миллионов доз вакцины китайской корпорации "Синофарм".

В январе власти республики первыми в Центральной Азии зарегистрировали российские вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", однако поставки этих препаратов идут в символических масштабах, а российские власти сообщают, что их не хватает и для внутреннего рынка.

С начала пандемии в Туркмении резко выросло чисто госпитализаций населения с пневмониями, передавали корреспонденты Туркменской службы РС. В ряде регионов были переполнены больницы, не хватало препаратов и врачей. Однако власти не признавали, что это как-то связано с коронавирусной инфекцией.

Тем не менее в стране вводились жёсткие карантинные меры. Закрывалось междугороднее сообщение, останавливались поезда и перекрывались дороги, представителям возрастной группы риска было запрещено покидать родные города, а всех жителей обязали носить маски, как изначально утверждалось, из-за повышенного содержания пыли в воздухе.