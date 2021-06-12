Тёте Дмитрия Гудкова предъявили обвинения по делу об ущербе

Тёте оппозиционного политика Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой предъявили обвинения по делу о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере, совершённому группой лиц, департаменту городского имущества Москвы.

Ранее Ермиловой вменялась та же статья, но без пункта о группе лиц. Таким образом обвинение было ужесточено. Ермиловой грозит до пяти лет колонии.

По версии следствия, шесть лет назад фирма, которую возглавляла Ермилова, не заплатила за аренду помещения у московской мэрии более одного миллиона рублей. Следователи считают, что Гудков причастен к деятельности компании. Оба подозреваемых вину отрицают.

Ермилову и Гудкова задержали 1 июня. Сразу по десяти адресам близких Гудкова прошли обыски. После суда задержанных отпустили – Гудкова без избрания меры пресечения, а Ермилову – под подписку о невыезде.

6 июня Дмитрий Гудков уехал из России на Украину. По словам политика, несколько близких источников из окружения администрации президента России сообщили ему, что если он не покинет страну, то уголовное дело будет продолжено вплоть до ареста. Одной из причин преследования Гудков называет его намерение участвовать в выборах в Госдуму. После задержания родственницы участвовать в них он отказался. Оппозиционер назвал свой отъезд вынужденным и выразил надежду, что сможет вернуться домой после выборов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что следственные действия в отношении Гудкова с политикой не связаны.

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