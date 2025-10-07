«Вместо президента Леонида Леонидовича в ванной оказался дохлый крокодил. Труп крокодила сожгли. К народу вместо умершего Леонида Леонидовича вышел двойник». Александр Проханов написал роман, в котором совершенно очевидный Владимир Владимирович Путин, (по роману Леонид Леонидович Троевидов) оказывается беспомощной куклой в руках условного Патрушева (по роману Светоч), а также объектом заговора с целью убийства со стороны либералов во главе с не менее очевидным Анатолием Чубайсом (по роману Анатолий Чулаки), и вообще он мертвец, вместо которого по стране перемещаются десятки специально обученных двойников. При этом главный герой романа - это Евгений Пригожин (по роману он Лемнер) со своим неудавшимся мятежом, но репрессии, которые государство уже обрушило на это произведение Проханова, связаны конечно же с образом вождя. Александр Проханов только что получил из рук Путина звезду Героя труда. Вопрос вам: отнимут у него ее теперь или нет? Читаем и обсуждаем в "Повестке" скандальные фрагменты скандального романа.
Убивал, сжигал, превращал в крокодила, подменял двойниками
