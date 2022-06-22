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Археология

Остров Россия. Эфир в 18:05

Дмитрий Орешкин, Глеб Павловский и Борис Грозовский: выживет ли страна в глобальной изоляции?

Начав войну в Украине, Россия обрекла себя на глобальную изоляцию и экономическую автаркию. Может ли Россия существовать в отрыве от западных технологий и финансов? Что это значит для общества, науки, образования, культуры? Возможен ли "Остров Россия" – и не есть ли в этом "особый путь" русской цивилизации?

Гости программы: политологи Дмитрий Орешкин и Глеб Павловский, а также экономист Борис Грозовский, автор канала text&events. Эфир в 18:05

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