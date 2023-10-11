Некоторые специалисты утверждают, что одним из сильных социальных факторов, приведших к упадку и исчезновению античных цивилизаций, была их избыточная бюрократизация. Имела она, разумеется, иные формы и проявления, чем нынешняя, отвечала особенностям своего времени, но эффект ее был столь же однозначно губительным, как и в наши дни: она лишала тогдашние общественные институты и механизмы управления дееспособности. Институты хирели, закосневали, всякая оперативная гибкость и уклюжесть сводились на нет, и цивилизации древности уступали свое место в истории другим, более динамичным моделям развития. А те неизбежно, под моцартовский реквием, повторяли тот же скорбный путь на свалку замечательных, но безнадежно устаревших цивилизаций. И нынче, не сомневайтесь, человечество успешно бредет по той же столбовой дороге в никуда, наращивая бремя бюрократизации. Созданные под конкретный социальный запрос, многие институты, особенно международные, давно утратили всякую связь со своим первоначальным смыслом и в лучшем случае лежат на пути как камни преткновения, в худшем – служат посторонним, часто непотребным, целям.

Недавняя Генассамблея ООН производила поначалу впечатление исключительно делового собрания политиков, полных решимости, засучив рукава, разобраться наконец с ворохом срочных международных дел, не терпящих отлагательства. Но когда пришло время подводить итоги, оказалось, что в общем-то подводить нечего и судьбоносные дела отлагательство терпят. Гора, как обычно, родила мышь, и горячечная активность у ораторской трибуны и в кулуарах не дали никаких ощутимых результатов. Если бы не Украина, говорить по большому счету было бы вообще не о чем. Смотри также Фантом "мирового правительства". Вадим Штепа – о тупиках ООН

Ощущение тщетности и бессмысленной суетности вечного балагана ООН возникло не вчера. Еще благой памяти Кофи Аннан, руководивший этим всемирным форумом под занавес прошлого и на заре нынешнего века, горько жаловался, приговаривая, что ООН развалится, если ее немедленно не реформировать. С тех пор прошло четверть века, автор прогноза получил за свою дерзновенную мечту Нобелевскую премию, но основательной реформы как не было, так и нет. Любые серьезные преобразования надежно блокируют те же самые конструктивные дефекты, которые и лишают эту машинерию всякой дееспособности. В крайнем случае возникнет особый комитет по подготовке реформы, сопровождаемый целым роем отраслевых подкомитетов.

Ни Совет Безопасности, ни десятки специализированных на этой теме органов не гарантируют абсолютно ничьей безопасности Уже сейчас органограмма (есть и такое словечко) поражает воображение разнообразием и разветвленностью своих ассамблей, секретариатов, советов, комитетов и подкомитетов, судов, специализированных учреждений, комиссий и конференций, большинство из которых не имеет прямого отношения к смыслу своего существования. Ни Совет Безопасности, ни десятки специализированных на этой теме органов не гарантируют абсолютно ничьей безопасности – в противном случае на земле поубыло бы кровавых конфликтов. Никто не пошевелил пальцем, чтобы предотвратить этническую чистку, сопровождающую исчезновение армянского Карабаха, а ведь чистить по этническому признаку – это не комильфо. Совет по правам человека ООН, окруженный плотным кольцом подкомитетов и экспертных групп, не сделал права человека более защищенными, чем при царе Горохе.

На днях председатель Независимой международной комиссии по расследованию событий на Украине при этом самом Совете Эрик Мозе, представляя очередной доклад о проделанной работе, поведал городу и миру, что "его комиссия посетила Украину уже 10 раз и теперь намерена приступить к более тщательному расследованию, которое поможет уточнить, являются ли пытки... преступлениями против человечности". Чем же занимались ученые мужи в ходе 10 заездов в Киев, если только сейчас они собираются приступить к более тщательному расследованию? Комиссией собраны многочисленные примеры массовых изнасилований женщин в возрасте от 18 до 83 лет. Осталось выяснить, являются ли подобные действия военными преступлениями в собственном смысле слова, или – хочется добавить от себя – мы имеем дело с крайними проявлениями межчеловеческого общения?

А ведь наряду с Советом есть еще и Комитет по правам человека ООН. Но вот беда: к правам человека в словарном смысле этого слова эти ареопаги прямого отношения не имеют, судя по тому, как множатся по свету диктаторские режимы и всяческие апологеты бесправия. Не случайно Россия, надеясь оприходовать настежь распахнутое окно возможностей, запросилась в эти органы, чтобы сделать их бессмысленное делопроизводство еще более бессмысленным. Хотя Комитет против пыток снабжен еще и Подкомитетом по предотвращению пыток, статистика фиксирует непропорционально большой рост этого предосудительного явления. Несмотря на то что Комитет по борьбе с принудительным исчезновением людей создан во исполнение Договора о защите от принудительного исчезновения, люди по-прежнему принудительно исчезают. Комитет по предотвращению расовой дискриминации выдает на-гора оптимистические отчеты о достигнутых успехах, совершенно не замечая того обстоятельства, что сами понятия расы и межрасовых отношений давно приобрели иной смысл, ставящий все бумажные успехи под сомнение.

Всемирная организация здравоохранения недавно избрала членом правления представителя Северной Кореи Вот вам некоторые прорывные достижения двух органов ООН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), тоже имеющая статус агентства ООН, недавно избрала членом правления представителя Северной Кореи. Кто-то недоуменно почешет в затылке: какими же санитарно-медицинскими достижениями отметилась эта людоедская диктатура, если не считать революционной партийной директивы о переходе населения на питательную и здоровую пищу вроде полезных трав, коры деревьев, корешков, отсева зерновых, хитиновых крылышек насекомых и т. д. Сравнительно недавно приключился случай, когда первый же медосмотр северокорейского военного перебежчика выявил, что все его внутренности выжраны глистами и другими кишечными паразитами и это состояние считалось в их армии вполне удовлетворительным. Ведь, даже будучи мешком с глистами, можно сознательно умереть за кимократию. Прикиньте, чем обогатит мировое здравоохранение представитель передовой северокорейской медицины?

В том-то и дело, что при выборах в правящие органы ВОЗ эти чисто ученые соображения играют самую ничтожную роль. Решающим критерием отбора является то, насколько номинирующее государство соответствует представлениям лоббистской группы, продвигающей собственные, российские или китайские интересы. Этот принцип отчетливо прочитывался в рекомендациях ВОЗ во время пандемии ковида, когда "научные" инструкции клепались как на конвейере, но только по принципу от стенки к стенке.

Не менее поучительный пример являет собой собрание политических лоббистов, именуемое учреждением по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В его ведение входит и составление Списка памятников культурного наследия человечества. На последнем заседании в Саудовской Аравии было внесено предложение о включении в этот почетный список развалин античного города Иерихона. Кто бы возражал: Иерихон – одно из самых древних поселений городского типа на земном шаре, возведенное где-то в 11–9 тысячелетии до н. э.! Как вы, несомненно, помните, это именно тот город, стены которого пали при звуках боевых труб Иисуса Навина, военачальника из иудейского колена Эфраимова, завоевавшего ханаанские полисы. Даже руины древних иерихонских сооружений вызывают невольное чувство почтения и смирения перед лицом истории. Сюрприз состоит в том, что памятник занесен в список как часть культурного наследия палестинского народа, поскольку развалины Иерихона находятся по арабскую сторону весьма размытой границы между Израилем и Палестинской автономией. Граница умозрительная, поскольку признанным государством территория Западного берега не является. В состав ООН автономия не входит, имея статус наблюдателя. Но это не помешало властям Палестинской автономии тут же объявить, что признание древнего города палестинским культурным наследием является прямым доказательством того, что сама земля и все, что в ней, принадлежит именно им. Кто сейчас живет на определенной территории, того и история! Можно было бы подумать, что история Израиля начинается за 67 километров от этого богоспасаемого места, но и это было бы ошибкой. В заявке на его включение в почетную книгу мирового культурного наследия прямо указывается на недоразумение: хотя Иерихон и признается городом библейским, но вся концепция библейского периода объявляется большой археологической ложью.

Это не первый и наверняка не последний случай, когда ЮНЕСКО пытается разорвать культурную пуповину между еврейским народом, его библейской историей и здешней землей. На территории Израиля и Западного берега Иордана было произведено 35 тысяч раскопок и других вскрытий глубочайших культурных слоев, найдены ритуальные подсвечники – меноры и ханукии, орудия труда, монеты чеканки библейских времен, посуда, оружие и другие артефакты, доказывающие непрерывное присутствие еврейского народа на земле Израиля на протяжении тысячелетий. Вот только все, что оказалось за сомнительной чертой, разделяющей Израиль и Палестинскую автономию, было немилосердно уничтожено и объявлено археологической ложью, подделками, изготовленными в наше время и хитро упрятанными в древний культурный слой. Подделками были объявлены даже свитки Мертвого моря, найденные случайным бедуином в Кумранских пещерах в 1947 году. Их тексты, писанные по-древнееврейски (а отнюдь не по-арамейски), дают нам представление о событиях первого века нашего летоисчисления.

В конечном счете Совбез станет уменьшенной копией самой ООН, рабски воспроизводящей свои же пороки Не удивительно, что, воодушевленные позицией ЮНЕСКО, власти Палестинской автономии объявили запись в книге культурного наследия доказательством первородства палестинцев на спорной территории, а следовательно, и их права на владение ею. ЮНЕСКО тем самым не только попирает сам смысл своего существования – хранить культуру в ее историческом развитии, но и прямо активно участвует в геополитическом конфликте на стороне одного из участников спора. Сам принцип "чья территория, того и история" с культурой, образованием и прочими богоугодными делами не имеет ничего общего. Это откровенное участие в политической войне. Если следовать этому милому принципу, то и Иммануила Канта следует считать выдающимся русским философом, никогда не покидавшим пределов родной Клининградщины.

Кардинально иную позицию занимает руководство ООН в других вопросах аналогичного свойства. Храмовая гора, священное место для трех единобожеских религий, полностью контролируется Израилем, но никого не возмущает то обстоятельство, что, в соответствии с межгосударственными договоренностями, управление над мусульманскими святынями осуществляет Иордания. Пророк Магомет никогда, кроме как во сне, не бывал на Храмовой горе, но израильтяне чтят право мусульман на самоуправление в собственных молельнях. Такая веротерпимость особенно поражает на фоне ревизионизма ЮНЕСКО, последовательно выхолащивающего собственную документацию от древнееврейских названий библейских городов и даже от имен иудейских героев и пророков. Мол, никаких евреев "тут не стояло"!

Остается загадкой, почему именно при таких обстоятельствах решила администрация Байдена восстановить членство Соединенных Штатов в этом заповеднике бескультурья и даже задним числом внести 6 миллионов долларов за неуплату членских взносов. Видимо, не терпится Америке разделить ответственность за откровенно одностороннюю политику ЮНЕСКО.