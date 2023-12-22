Уклонившиеся от повестки в военкомат не смогут получать водительские права

Министерство внутренних дел России намерено запретить сдавать экзамены на водительские права лицам, уклонившимся от явки в военкомат по повестке. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства. Пока это проект ведомственного приказа, в случае его принятия изменения вступят в действие с апреля 2024 года.

Не допускать "уклонистов" к сдаче водительского экзамена ранее предлагал глава ГИБДД России Михаил Черников. Он заявлял, что не явившиеся в военкоматы по повестке не смогут ни получить или обменять водительское удостоверение, ни зарегистрировать автомобили. "Мы видим тех, кто не явился [по повестке в военкомат], в общей федеральной системе по линии Госавтоинспекции в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги", - сказал Черников на пресс-конференции в июле.

Кроме того, к экзаменам ГИБДД не будут допускаться лица, ранее подвергнутые административным наказаниям за вождение в пьяном виде или за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.