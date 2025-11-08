Ссылки для упрощенного доступа

Украинские дроны атаковали крупные подстанции в двух российских регионах

Подстанция "Белозёрская" у Череповца распределяет электроэнергию с Калининской АЭС в Тверской области (на фото)
Подстанция "Белозёрская" у Череповца распределяет электроэнергию с Калининской АЭС в Тверской области (на фото)
Украинские дроны атаковали энергетические подстанции в Волгоградской и Вологодской областях, сообщили местные власти. В Волгоградской области обесточены несколько населённых пунктов, о других последствиях не сообщается.

В Вологодской области атакована подстанция "Белозёрская" установленной мощностью 3 гигавольт-ампер. Она является крупнейшим питающим центром Вологодской области и обеспечивает энергопитания Вологды, Череповца и расположенных рядом промышленных предприятий.

В Волгоградской области — подстанция ЛЭП "Балашовская" мощностью 1523 мегавольт-ампер. Она обеспечивает транзит электроэнергии из Волжской ГЭС в центральные регионы России и была атакована второй раз за последний месяц.

В последние недели Украина усилила атаки по энергетическим объектам на территории России. Это произошло после обещания президента Владимира Зеленского расширить географию ударов с помощью украинских ракет. Использовались ли ракеты в ночных атаках — не сообщается.

Министерство обороны России утром отчиталось о перехвате 82 украинских дронов над 7 российскими регионами. Вологодская область в числе атакованных не упоминалась. Сколько дронов не было перехвачено — не сообщается.

