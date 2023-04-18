Украинского колдуна обвинили в шпионаже в пользу ведьм из России

В Украине жителя Николаевской области Василия Романишина, который считает себя колдуном, обвинили в шпионаже в пользу российской "Империи сильнейших ведьм".

По версии Службы безопасности Украины, Романишин собирал данные об обороне Николаева и передавал их ФСБ и ГРУ России. Он создавал в Google Maps картографические материалы, где метками обозначал украинские объекты, и отправлял их связному через анонимные мессенджеры. Делал Романишин это через "Империю ведьм России", рассказывает "Би-би-си" со ссылкой на судебные решения.

По мнению украинской контрразведки, "Империя" – это вербовочный центр. Организацию в 2015 году основала Алёна Полынь, которая называет себя потомственной ведьмой. В 2019 году организация проводила ведьминское собрание для "поднятия рейтинга президента России Владимира Путина", а также ведьминские конгрессы при поддержке мэрии Москвы и совместные мероприятия с депутатами Госдумы.

Украинские следователи установили, что после российского вторжения в Украину "Империя" призвала своих участников, находящихся за рубежом, помогать российским войскам и службе внешней разведки России.

Под влиянием этих призывов, считает следствие, Романишин стал собирать и передавать разведданные. Как утверждается, чтобы присоединиться к "Империи" он прошёл "инициацию", которая предусматривает проверку на приверженность "идеям создания Новороссии" или "аннексии территорий Украины".

Также следователи обнаружили, что Романишин поставил лайк под постом с "ритуалом в поддержку Путина" от Полынь во "ВКонтакте". За это его обвинили в распространении материалов, оправдывающих вооружённую агрессию России против Украины.

Адвокат Романишина, называя своего клиента "местным дурачком", утверждает, что лайки не могут считаться "распространением материалов", а метки в Google Maps Романишин хоть и отправлял, но их никто не получил.

Романишин уже три месяца находится под арестом. Ему грозит пожизненное заключение.

"Би-би-си" пишет, что "счёт подозреваемых и уже осуждённых украинцев за работу на российские спецслужбы идёт на тысячи".

В декабре 2022 года глава сообщалось, что одна только полиция Украины открыла более 2,2 тысячи уголовных производств по статье о коллаборационизме. Общей статистики по таким преступлениям не приводится.

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