Умер генерал, командовавший войсками России в войне против Украины

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о смерти генерал-полковника Геннадия Жидко. Он, согласно появлявшимся ранее сообщениям, с мая по июль прошлого года командовал российскими войсками на фронте против Украины.

Жидко было 57 лет, он некоторое время тяжело болел. В прошлом участвовал в российской операции в Сирии. Он возглавлял там штаб группировки российских войск. Занимал пост замминистра обороны России, дважды был командующим Восточным военным округом.

В мае прошлого года появились сообщения о том, что Жидко назначили командовать российской группировкой в войне с Украиной вместо другого генерала с сирийским опытом – Александра Дворникова. Официальных подтверждений этих данных не было, так как Москва в начале полномасштабной вторжения не сообщала имена командующих её войсками.

Генерал Жидко находился под санкциями Украины, США, стран Евросоюза и ряда других стран.

Больше новостей Радио Свобода: