Ущерб. Рикард Йозвяк – об Украине и Европейском союзе

Политики в Европейском Союз вздохнули с облегчением после того, как президент Украины Владимир Зеленский изменил свою позицию по поводу законодательства, ограничивавшего независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств. Однако вопросы о том, что повлекло на собой попытки поставить под строгий контроль НАБУ и САП, что это говорит о правящем классе Киева и как последние события повлияют на шансы раздираемой войной страны вступить в Евросоюз, остаются.



Напомню: 22 июля Зеленский подписал уже одобренный к тому времени Верховной радой законопроект, который передавал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) в ведение генерального прокурора, подотчетного президенту. В тот же день украинцы, несмотря на опасность российских авиаударов, вышли на улицы с публичным протестом против действий, которые, по мнению многих, лишили независимости правоохранительные институты в стране, известной своей глубоко укоренившейся коррупцией.



В Брюсселе также незамедлительно отреагировали на то, что украинский парламент и президент поспешно приняли подобный закон. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, так и председатель Европейского совета Антониу Кошта позвонили Зеленскому, потребовав объяснений и выразив «серьезную озабоченность» развитием ситуации. Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в своем посте в социальной сети X заявила, что «независимые органы, такие как НАБУ и САП, имеют решающее значение для продвижения Украины по пути в ЕС». В течение двух дней Зеленский резко изменил свою позицию, выдвинув новый законопроект, обеспечивающий независимость НАБУ и САП.



Но ущерб уже был нанесен.

Европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным, заметил в доверительном разговоре со мной: Зеленский «действительно сумел без видимой причины нанести себе ущерб», поскольку создал почву для критики со стороны многих представителей ЕС, которые утверждают, что Киев безнадежно коррумпирован. Другой дипломат отметил, что, похоже, Украина внезапно вернулась в эпоху бывшего президента Виктора Януковича, который постоянно боролся за контроль над судебной системой. Янукович был отстранен от власти в 2014 году в результате широкой кампании протестов, вызванных его решением не подписывать соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС, а вместо этого выбрать более тесные связи с Москвой.



Недовольство по поводу киевских законодательных перипетий было также направлено против главы администрации Зеленского Андрея Ермака, фигуры влиятельной, но вызывающей глубокую поляризацию в европейских кругах. Источники в ЕС сообщают: остаются вопросы насчет того, каковы «настоящие лица» Зеленского и политиков из его его окружения, учитывая, что многие чиновники в Украине и так опасаются «склонности президента к централизации власти».



Зеленский признал, что демонстрации в стране (первые подобные проявления общественного неповиновения власти с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года), заставили его изменить свое мнение. Официальные лица ЕС расценили это изменение как положительное, как признак наличия в Украине здорового гражданского общества. Обращают также внимание на прежние заслуги Зеленского и на то, что в отличие от значительного отката от демократических процедур, наблюдающегося, например, в Грузии, Украина пока не свернула с пути реформ.

Многие в ЕС считают: разделение Украины и Молдовы по сути означало бы уступку "шантажу" Будапешта

Похоже, что давление со стороны Брюсселя также могло повлиять на последний поступок Зеленского. Один из чиновников ЕС признает: на столе были любые варианты решения, и Киеву дали это ясно понять. Могли бы быть заморожены миллиарды евро, которые ЕС регулярно предоставляет Украине, в основном на условиях проведения реформ, в частности в судебной системе. Одним из критериев для Украины для получения со стороны ЕС визовой либерализации в 2017 году было создание НАБУ. Хотя никто открыто не предлагал отменить упрощенные процедуры (как это сейчас обсуждается в случае с Грузией), сама угроза рассмотрения этого вопроса оказалась достаточной, чтобы всколыхнуть Киев.

Возник и еще один деликатный вопрос – о разделении Украины и Молдовы в их попытках вступить в ЕС, что означало бы: молдавские власти отныне продолжат процесс интеграции с Евросоюз самостоятельно. Это стало бы тяжелым ударом для Киева, учитывая, что до сих пор обе страны вместе шли к членству в ЕС, хотя Венгрия, имеющая свой список претензий к восточному соседу, сохраняет особое мнение по "украинскому вопросу". Официальные лица ЕС сообщили Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что эта тема могла бы актуализироваться в начале сентября: Брюссель намеревается поддержать проевропейское правительство Молдовы накануне важных парламентских выборов. Тот факт, что Венгрия, по всей видимости, не изменит свою позицию по этому вопросу (партию премьер-министра Виктора Орбана будущей весной также ждут выборы в парламент), делает ситуацию еще более пикантной. Многие страны-члены ЕС считают, что разделение Украины и Молдовы было бы несправедливым, поскольку по сути означало бы уступку "шантажу" Будапешта. Тем не менее, некоторые дипломаты признали: последние события в Киеве ослабили их аргументы, несмотря на быстрый отказ Зеленского от своих намерений.

Подчеркивая расхождения в подходах внутри ЕС, в тот же день, когда украинский парламент одобрил спорный закон, греческая полиция арестовала молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Оппозиционный политик и один из самых богатых людей Молдовы, он, как утверждают власти в Кишиневе, совершил незаконные финансовые махинации объемом более чем в миллиард долларов. Плахотнюк обвинения в своей адрес отрицает.



Усилия Молдовы и Украины по борьбе с коррупцией не могут быть в глазах многих политиков в Брюсселе более контрастными. В столице ЕС существует мнение: разочарование Украины венгерским вето и видимая неспособность союза справиться с этой ситуацией могли побудить Зеленского меньше заботиться о "любимых темах" еврочиновников, таких как коррупция. Ходят слухи: несколько высокопоставленных представителей ЕС прямо заявили Зеленскому в кулуарах недавней конференции по восстановлению Украины в Риме, что он должен быть готов принять факт "молдавского опережения". В сочетании с меньшим вниманием к данному вопросу со стороны новой американской администрации это обстоятельство, как полагают, могло побудить Зеленского сделать попытку разобраться с давними внутренними неприятностями, поставив под плотный контроль надоедливых борцов с коррупцией. Возможно, в данном случае Зеленский переоценил свои силы, или в неудачный момент раскрыл свои карты. Так или иначе, в ЕС все это приняли к сведению.





Рикард Йозвяк – европейский обозреватель Радио Свободная Европа/ Радио Свобода. Оригинал публикации вы можете прочесть здесь.

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