В Amnesty заявили о насильственном исчезновении Андрея Пивоварова

Директор правозащитной организации Amnesty International по России Наталья Звягина заявила о "насильственном исчезновении" российского оппозиционера Андрея Пивоварова.

Пивоваров, лишённый свободы по политически мотивированным обвинениям, содержится без связи с внешним миром на протяжении последнего месяца, отмечает Звягина. По данным правозащитников, местонахождение оппозиционера остаётся неизвестным с 18 января, когда в ходе этапирования в исправительную колонию для отбытия наказания он был доставлен в Санкт-Петербург.

"Российские власти должны немедленно раскрыть местонахождение Андрея Пивоварова и так же немедленно и безоговорочно освободить его. Точно так же необходимо полностью реформировать систему транспортировки заключённых в стране, чтобы она соответствовала международным стандартам в области прав человека", – подчёркивает Наталья Звягина.