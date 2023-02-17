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В Amnesty заявили о насильственном исчезновении Андрея Пивоварова

Андрей Пивоваров в суде в мае прошого года

Директор правозащитной организации Amnesty International по России Наталья Звягина заявила о "насильственном исчезновении" российского оппозиционера Андрея Пивоварова.

Пивоваров, лишённый свободы по политически мотивированным обвинениям, содержится без связи с внешним миром на протяжении последнего месяца, отмечает Звягина. По данным правозащитников, местонахождение оппозиционера остаётся неизвестным с 18 января, когда в ходе этапирования в исправительную колонию для отбытия наказания он был доставлен в Санкт-Петербург.

"Российские власти должны немедленно раскрыть местонахождение Андрея Пивоварова и так же немедленно и безоговорочно освободить его. Точно так же необходимо полностью реформировать систему транспортировки заключённых в стране, чтобы она соответствовала международным стандартам в области прав человека", – подчёркивает Наталья Звягина.

  • В июле прошлого года суд в Краснодаре приговорил бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным по уголовной статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации". Политик вину не признал. После проигрыша его апелляции в ноябре решение суда вступило в силу.
  • В конце декабря оппозиционера отправили по этапу. По данным Amnesty International, сначала Пивоварова этапировали в Воронеж, затем в Ярославль и только 18 января доставили в его родной город Санкт-Петербург. Согласно последнему письму Пивоварова от того же дня, активисту сообщили, что его будут переводить в исправительную колонию в Карелии.
  • С тех пор о местонахождении Андрея Пивоварова ничего не известно ни семье, ни соратникам. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключённым.

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