В Архангельске с активистов взыскали более 750 тыс. рублей в пользу МВД

Октябрьский районный суд Архангельска постановил взыскать 766 183 рубля с девяти местных активистов, сторонников Алексея Навального. Эту сумму затребовало МВД в оплату дополнительной работы полицейских на митингах в поддержку Навального в январе 2021 года.

По мнению адвоката Леонида Крикуна, участвовавшего в судебных прениях, целью иска являлось не возмещение ущерба, а политическое преследование активистов и препятствование гражданской активности, - сообщает издание SOTA из зала суда. Юрист Оксана Владыка заявила, что считает подобные иски способом незаконного обогащение МВД.

Против трёх из активистов, бывших ответчиками по сегодняшнему делу - Егора Бутакова, Елизаветы Бычковой и Ольги Школиной - ранее было также возбуждено уголовное дело об участии в экстремистском сообществе: они входили в состав "Штабов Навального" в Архангельске. Следствие по делу ещё не окончено. Ещё один ответчик, Руслан Ахметшин, находится в СИЗО: его обвиняют в реабилитации нацизма за публикации ВКонтакте, в которых он утверждал, что СССР и гитлеровская Германия были союзниками в разделе Польши. Прокуратура требует приговорить его к трём годам лишения свободы. В сегодняшнем заседании он участвовал из СИЗО по видеосвязи.

Трое из ответчиков - Ольга Школина, Дмитрий Батуро и Илья Лешуков - по сведениям "ОВД-Инфо", покинули Россию после проведения у них обысков и риска возбуждения уголовных дел.