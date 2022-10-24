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В Архангельске с активистов взыскали более 750 тыс. рублей в пользу МВД

Ольга Школина, одна из ответчиц по делу

Октябрьский районный суд Архангельска постановил взыскать 766 183 рубля с девяти местных активистов, сторонников Алексея Навального. Эту сумму затребовало МВД в оплату дополнительной работы полицейских на митингах в поддержку Навального в январе 2021 года.

По мнению адвоката Леонида Крикуна, участвовавшего в судебных прениях, целью иска являлось не возмещение ущерба, а политическое преследование активистов и препятствование гражданской активности, - сообщает издание SOTA из зала суда. Юрист Оксана Владыка заявила, что считает подобные иски способом незаконного обогащение МВД.

Против трёх из активистов, бывших ответчиками по сегодняшнему делу - Егора Бутакова, Елизаветы Бычковой и Ольги Школиной - ранее было также возбуждено уголовное дело об участии в экстремистском сообществе: они входили в состав "Штабов Навального" в Архангельске. Следствие по делу ещё не окончено. Ещё один ответчик, Руслан Ахметшин, находится в СИЗО: его обвиняют в реабилитации нацизма за публикации ВКонтакте, в которых он утверждал, что СССР и гитлеровская Германия были союзниками в разделе Польши. Прокуратура требует приговорить его к трём годам лишения свободы. В сегодняшнем заседании он участвовал из СИЗО по видеосвязи.

Трое из ответчиков - Ольга Школина, Дмитрий Батуро и Илья Лешуков - по сведениям "ОВД-Инфо", покинули Россию после проведения у них обысков и риска возбуждения уголовных дел.

  • После ареста Алексея Навального зимой 2021 года в России пришли митинги и акции в поддержку политика. Они сопровождались многочисленными задержаниями активистов: счёт задержанных идёт на тысячи. В 16 городах России МВД в судебном порядке потребовало от активистов компенсировать расходы на работу полицейских при разгоне митингов.

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