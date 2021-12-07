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В Чечне патрули угрожают жителям конфискацией автомобилей за долги за ЖКХ

В Чечне сотрудники силовых структур совместно с работниками местной газовой компании начали патрулировать выезды из населенных пунктов и проверять наличие задолженности за коммунальные услуги у автомобилистов. Об этом корреспонденту Кавказ.Реалии сообщили жители сразу нескольких населенных пунктов Грозненского и Гудермесского районов Чечни.

По словам местных жителей, их вынуждают погасить хотя бы часть долга за газ под угрозой отъёма автомобиля. При этом оплачивать счета обязывают всех, кто прописан в доме, а не только владельцев.

В чеченских группах в мессенджерах распространяются голосовые сообщения с предостережениями водителям оставлять машины дома, если имеется задолженность за газ. Один из собеседников Кавказской службы Радио Свобода рассказал, что силовики отняли у него его машину. Другой, что избежать этого удалось только за счёт знакомых в местных правоохранительных органах.

О проведении рейдовых мероприятий по выявлению должников сообщается на официальной странице "Газпром межрегионгаз Грозный" в инстаграме. Компания пишет, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова проводит "мероприятия по повышению платёжной дисциплины за ЖКУ". В публикации также говорится о "крайних мерах" за отказ оплачивать счета за газ, но не уточняется, о чём именно идёт речь.

  • Долг потребителей газа перед "Газпромом" в России за прошлый год вырос на 2,3 процента и составил 178,4 миллиарда рублей, писала в марте газета "Ведомости". Больше других за энергоресурсы не платят потребители Северного Кавказа, цитировала редакция проекте доклада президиуму Госсовета по теме газификации регионов.
  • В 2019 году местный суд списал жителям Грозного долги за газ на сумму 9 миллиардов рублей. Этого требовала прокуратура. Там посчитали, что задолженность является "безнадёжной к взысканию", а попытки добиться её оплаты создавали в обществе социальную напряженность и могли привести к массовым протестам населения. Позднее это решение было отменено.

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