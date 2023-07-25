В Думе обсуждают отправку срочников на фронт после месяца службы

Госдума планирует разрешить срочникам заключать контракты с Минобороны через месяц после начала службы в армии, после чего военное ведомство получит возможность отправлять их на войну в Украину. Соответствующую поправку в действующее законодательство одобрил парламентский комитет по обороне.
Согласно документу, заключать такие контракты Минобороны сможет в период мобилизации, военного положения, при возникновении вооружённых конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании армии за рубежом.
В данный момент призванные на срочную службу россияне могут заключать контракты только через три месяца после начала службы в армии.
- Во вторник Госдума приняла сразу несколько поправок в законодательство, ужесточающих условия службы в российской армии. В частности, депутаты кратно увеличили штрафы за неявку в военкомат по повестке и подняли верхнюю планку призывного возраста - с 27 до 30 лет. При этом от планов повысить также нижнюю границу призывного возраста - с 18 до 21 года - депутаты отказались. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя принятые поправки, заявил, что они были написаны "под большую войну" и "общую мобилизацию".
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