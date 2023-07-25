В Думе обсуждают отправку срочников на фронт после месяца службы

Госдума планирует разрешить срочникам заключать контракты с Минобороны через месяц после начала службы в армии, после чего военное ведомство получит возможность отправлять их на войну в Украину. Соответствующую поправку в действующее законодательство одобрил парламентский комитет по обороне.

Согласно документу, заключать такие контракты Минобороны сможет в период мобилизации, военного положения, при возникновении вооружённых конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании армии за рубежом.

В данный момент призванные на срочную службу россияне могут заключать контракты только через три месяца после начала службы в армии.