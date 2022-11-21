В Госдуме одобрили штрафы за публикации о трансгендерности

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил административную ответственность за пропаганду трансгендерного перехода – набора действий по изменению себя в соответствии со своей гендерной идентичностью.

Поправка была принята сегодня в ходе второго чтения законопроекта об "ЛГБТ-пропаганде". Депутат от "Единой России" Александр Хинштейн предложил ввести штраф до миллиона рублей за "распространение информации о смене пола, вызывающей интерес к данной тематике".

Помимо этого комитет отклонил поправку об уголовной ответственности за повторное распространение информации, связанной с ЛГБТ+. Депутаты Нина Останина от КПРФ и Николай Бурляев от "Справедливой России" хотели внести изменения в Уголовный кодекс, хотя законопроект затрагивает только Административный. Также комитет не поддержал поправки о штрафах за "пропаганду ЛГБТ" в компьютерных играх.

Законопроект, дискриминирующий представителей ЛГБТ+, внесли 388 депутатов Госдумы, среди них представители всех фракций. Депутаты единогласно приняли документ в первом чтении в конце октября.

В случае принятия законопроекта в трёх чтениях, одобрения Советом Федерации и подписания президентом России Владимиром Путиным за распространение информации об ЛГБТ+ в России будут введены штрафы до пяти миллионов рублей.