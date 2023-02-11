В Хабаровске прошла акция протеста после приговора Сергею Фургалу

В Хабаровске несколько десятков человек вышли на акцию протеста после того, как бывшего губернатора региона Сергея Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы.

Как пишет Сибирь.Реалии, жители города пришли на акцию с флагами с портретом Фургала и плакатами. Среди лозунгов протестующих: "Россией правит сатана", "Позорное судилище лжефемиды", "Свободу России" и другие. Люди скандировали: "Я, мы – Сергей Фургал". Отдельно они обратились к вынесшему приговор судье Геннадию Цою, обвинив его в принятии незаконного решения.

Акция прошла мирно, полицейские не вмешивались в проведение мероприятия и стояли по периметру площади. О задержаниях протестующих информации нет. Через час после начала пикета его участники разошлись.

В центре Хабаровска также прошли одиночные пикеты. Протестующие говорили о полной поддержке Фургала и заявляли, что надеются на пересмотр дела.

10 февраля Московский областной суд в Люберцах приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии, суд присяжных признал его виновным в организации заказных убийств. Фургал вину не признал, он считает своё преследование политическим.