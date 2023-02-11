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В Хабаровске прошла акция протеста после приговора Сергею Фургалу

Акция с требованием освободить губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Хабаровск, 22 августа 2020 года

В Хабаровске несколько десятков человек вышли на акцию протеста после того, как бывшего губернатора региона Сергея Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы.

Как пишет Сибирь.Реалии, жители города пришли на акцию с флагами с портретом Фургала и плакатами. Среди лозунгов протестующих: "Россией правит сатана", "Позорное судилище лжефемиды", "Свободу России" и другие. Люди скандировали: "Я, мы – Сергей Фургал". Отдельно они обратились к вынесшему приговор судье Геннадию Цою, обвинив его в принятии незаконного решения.

Акция прошла мирно, полицейские не вмешивались в проведение мероприятия и стояли по периметру площади. О задержаниях протестующих информации нет. Через час после начала пикета его участники разошлись.

В центре Хабаровска также прошли одиночные пикеты. Протестующие говорили о полной поддержке Фургала и заявляли, что надеются на пересмотр дела.

10 февраля Московский областной суд в Люберцах приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии, суд присяжных признал его виновным в организации заказных убийств. Фургал вину не признал, он считает своё преследование политическим.

  • Фургал был задержан спецназом ФСБ в Хабаровске в июле 2020 года и сразу вывезен в Москву. Обвиняемым по уголовному делу он стал после победы на губернаторских выборах в 2018 году. Он победил на них поддержанного Кремлём кандидата Вячеслава Шорта. До этого политик избирался в Госдуму от ЛДПР, он возглавлял в палате Комитет по охране здоровья.
  • В поддержку политика в Хабаровске несколько месяцев проходили многочисленные акции протеста. Участники требовали освобождения политика или по крайней мере суда над ним в регионе, а не в Москве. Фургал отрицает вину и заявляет, что на него оказывалось давление следствием, а его семье угрожали.

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