В Херсонской области убит назначенный Россией глава посёлка

В городе Каховка в контролируемой Россией части Херсонской области Украины в результате подрыва автомобиля убит назначенный российскими властями глава администрации посёлка Любимовка Каховского района Андрей Штепа. Об этом сообщили российские государственные информагентства.

В автомобиле находился ещё один человек, по предварительным данным, водитель или охранник чиновника. Он тоже погиб. Ответственности за случившееся на себя никто не взял. Ассоциирующийся с "ЧВК Вагнера" телеграм-канал Grey Zone, утверждает, что управляемый подрыв устроила диверсионная группа украинской армии, доказательств этому не приводится.

56-летний Штепа был назначен на должность российского главы Любимовки в июле. Его биография неизвестна. Украинский Центр журналистских расследований рассказывает, что чиновник баллотировался на пост главы соседней Васильевки и "всегда был в оппозиции" сельского головы.