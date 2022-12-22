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В Херсонской области убит назначенный Россией глава посёлка

В городе Каховка в контролируемой Россией части Херсонской области Украины в результате подрыва автомобиля убит назначенный российскими властями глава администрации посёлка Любимовка Каховского района Андрей Штепа. Об этом сообщили российские государственные информагентства.

В автомобиле находился ещё один человек, по предварительным данным, водитель или охранник чиновника. Он тоже погиб. Ответственности за случившееся на себя никто не взял. Ассоциирующийся с "ЧВК Вагнера" телеграм-канал Grey Zone, утверждает, что управляемый подрыв устроила диверсионная группа украинской армии, доказательств этому не приводится.

56-летний Штепа был назначен на должность российского главы Любимовки в июле. Его биография неизвестна. Украинский Центр журналистских расследований рассказывает, что чиновник баллотировался на пост главы соседней Васильевки и "всегда был в оппозиции" сельского головы.

  • На контролируемых Россией территориях Украины регулярно происходят покушения на назначенных Москвой чиновников, многие из них были убиты. Россия обвиняет в этом Украины, Киев официально на себя ответственности не берёт.
  • Только в Херсонской области были убиты перешедший на сторону России депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Алексей Ковалёв, пророссийский блогер Валерий Кулешов, помощник российского главы региона Павел Слободчиков. В июне был ранен взрывом российский глава тюремной системы Херсонской области Евгений Соболев, в декабре — российский первый вице-губернатор области Виталий Булюк.

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