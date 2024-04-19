В Институте Пушкина назвали смену ректора "рейдерским захватом"

Ректора Института русского языка им. Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности. Исполняющим обязанности ректора назначен выпускник журфака МГУ Никита Гусев, сообщило Минобрнауки России.

Ведомство заявило, что в институте "ненадлежаще" контролировали проведение экзаменов для мигрантов по русскому языку, истории России и основам российского законодательства. Ранее сообщалось, что сотрудники института причастны к незаконной выдаче сертификатов о сданных экзаменах.

Трухановская сейчас находится на больничном, об увольнении её не уведомляли, рассказали в Институте Пушкина. Снятие ректора там назвали "рейдерским захватом" и сообщили, что "нового ректора принять не готовы".

Ранее Трухановская предлагала усложнить экзамен по русскому языку для мигрантов. Комментируя обвинения в выдаче подложных сертификатов, Трухановская сказала, что речь идёт об одной бывшей сотруднице, которая дистанционно работала в институте на неполную ставку в качестве внешнего совместителя.