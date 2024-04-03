Ректору МГУ Садовничему присвоили звание Героя труда России

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий признан Героем труда России в день своего 85-летия, следует из президентского указа.

Звание Садовничему присвоено за "выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность".

Садовничий возглавляет МГУ с 1992 года. По общему закону, после 70 лет быть ректором нельзя, но для глав МГУ и СПбГУ сделано исключение: президент России может переназначать их сколь угодно раз.

Садовничий был одним из научных руководителей младшей дочери президента России Катерины Тихоновой. В мае 2019 года она защитила диссертацию, а в декабре того же года Путин продлил срок ректорства Садовничего ещё на пять лет.

Издание "Проект" отмечало, что при Садовничем работу в МГУ нашли многие системные политики: в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин и нынешний глава ЛДПР, обвинённый в харассменте, Леонид Слуцкий. Для некоторых из них создавались целые факультеты, качество науки и образования на которых вызывает вопросы, писал "Проект".

Садовничий входит в высший совет "Единой России" и был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах. В 2022 году союз ректоров России, которым руководит Садовничий, опубликовал письмо в поддержку полномасштабного вторжения в Украину. Его подписали больше 260 глав российских вузов, в том числе Садовничий.

В октябре 2022 года помощник президента России Владимир Мединский назвал студентов (а в изначальной версии – преподавателей) журфака МГУ тварями из-за их либеральных взглядов. Комментариев Садовничего на это не последовало.

В июле 2023 года из МГУ уволили доцента и московского политика Михаила Лобанова из-за его статуса "иноагента". Незадолго до этого Лобанов писал, что ему "передали личную просьбу ректора уйти по собственному желанию". Утверждалось, что университету поставили ультиматум: "или срочно увольняете Лобанова, или МГУ пострадает". Тогда Лобанов увольняться отказался.

С июня 2022 года Садовничий находится под санкциями Украины, несколько украинских вузов лишили его звания почётного профессора. "Фонд борьбы с коррупцией" включил Садовничего в топ-200 разжигателей войны.