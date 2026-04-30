В Карачаево-Черкесии задержаны участники группы квир-знакомств

В Карачаево-Черкесии 16 человек, состоявших в ВК-группе с квир-знакомствами, задержали по подозрению в "организации деятельности экстремистской организации". Об этом в четверг со ссылкой на источник сообщила "Кризисная группа СК SOS".

В публикации говорится, что утром 27 апреля полицейские пришли домой к одному из участников ВК-группы, который публиковал комментарии и фотографии, а также общался в чате. У него провели обыск, изъяли телефон, потребовав пароль от устройства. Затем молодого человека отвезли в следственный комитет, где он увидел еще около 15 мужчин, пишет г"СК SOS".

В сообщении отмечается, что один из мужчин, который вёл себя несговорчиво и на которого надели наручники, вышел из кабинета, где проводился допрос, "в синяках и с кровью".

Со ссылкой на один из пабликов "СК SOS" также пишет о возбуждении уголовного дела против "организатора" по ч. 1 ст. 282.2 УК России. Кто именно организатор и один ли это человек - неизвестно, отмечается в сообщении.

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал "экстремистским" несуществующее "Международное движение ЛГБТ". Впоследствии в разных регионах неоднократно возбуждали уголовные дела по статьям об экстремизме. Экстремистскими признали несколько общественных организаций.