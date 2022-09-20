В Киеве заявили, что референдумы в Донбассе "не изменят ничего"

Украинские власти, комментируя планы сепаратистов и оккупационных администраций в Херсонской и Запорожской областях провести референдумы о присоединении к России уже на этой неделе, заявили, что эти действия для Киева ничего не изменят.

"Ни фейковые референдумы, ни гибридная мобилизация не изменят ничего. Россия как была, так и остаётся государством-агрессором, которая оккупирует часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет и дальше освобождать их, что бы в России не говорили", - написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак назвал заявления о намерениях провести референдумы "наивным шантажом". "Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", - цитирует Ермака Украинская служба Радио Свобода.

Советник Ермака Михаил Подоляк назвал намерение провести референдумы ответом России на контрнаступление украинской армии.

Ранее во вторник стало известно, что в пророссийских сепаратистских республиках на востоке Украины, контролируемых Россией Херсонской области и части Запорожской назначены даты референдумов о присоединении к России. Оккупационные власти запланировали их на 23–27 сентября. Украина неоднократно заявляла, что не признает итоги таких голосований.

Объявление голосований проходит на фоне удачного контрнаступления украинской армии, завершившегося освобождением занятых российскими войсками городов в Харьковской области. В них российские руководители ранее тоже заявляли о необходимости провести голосование.

Во вторник же Госдума в экстренном порядке приняла во втором и третьем чтении законопроекты, ужесточающие наказания за преступления в период мобилизации и военного положения и вводящие новые статьи в Уголовный кодекс, в том числе за добровольную сдачу в плен и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере.