В Краматорске в результате ночного обстрела 25 пострадавших

Не менее 25 мирных жителей пострадали в городе Краматорск, в Донецкой области Украины, в результате ночного авиа- и ракетного обстрела.

Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отмечает, что шестерым пострадавшим нужна помощь в больнице. Ракеты, по сведениям Кириленко, повредили девять жилых домов, школу и многие объекты гражданской инфраструктуры.

"Неспособные воевать с украинской армией, россияне продолжают воевать с нашими гражданскими", - пишет Павел Кириленко, подчёркивая, что речь идёт об очередном военном преступлении, которое тоже будет тщательно расследовано. "Всё тщательно фиксируется. Никто не избежит наказания", - говорится в сообщении.

Днём ранее в администрации Краматорска заявили, что в городе под обстрелом погиб 21 человек, назвав это наибольшим числом жертв за один день после удара по вокзалу 8 апреля.

Как пишет Русская служба "Би-би-си", серьёзных перемен на линии фронта в Украине в ночь с 4-го на 5 мая не произошло. В Мариуполе с применением авиации продолжается штурм металлургического комбината "Азовсталь", где держат оборону бойцы батальона "Азов" и группа морских пехотинцев. Там остаются и гражданские лица, в том числе, по некоторым сведениям, около тридцати детей.

В ночь на четверг стало также известно о приезде в Мариуполь первого замглавы администрации президента РоссииСергея Кириенко. Он открыл в практически разрушенном в ходе интенсивных обстрелов городе памятник бабушке с советским флагом. Вместе с Кириенко в Мариуполь приехал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

В среду министр обороны России Сергей Шойгу вновь заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии. Позднее российское оборонное ведомство объявило об открытии новых гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц с территории завода "Азовсталь". Киев пока не давал комментариев на этот счет, отмечает Украинская служба Радио Свобода.

Украинские бойцы в Мариуполе вышли на связь вечером 4 мая и подтвердили, что российские войска прорвались на территорию "Азовстали".

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук сообщила, что в рамках мариупольского гуманитарного коридора в среду удалось эвакуировать 344 человека.