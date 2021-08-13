В Краснодарском крае свидетель Иеговы приговорён к трём годам колонии

Абинский районный суд в Краснодарском крае приговорил Василия Мелешко к трём годам колонии общего режима за участие в деятельности Свидетелей Иеговы – религиозного движения, признанного в России экстремистским.

Обвиняемый признал, что является свидетелем Иеговы, однако отказался считать себя виновным. Назначенный государством адвокат рекомендовал ему обратное – признать вину и рассчитывать на снисхождение. Судье потребовалось два судебных заседания, чтобы вынести обвинительный приговор, который, впрочем, еще может быть обжалован.

В апреле полиция провела обыски в доме у супругов Василия и Зои Мелешко. У них были изъяты электронные устройства, личные сбережения и письма. Василия увезли на допрос, а затем сделали две постановочных фотографии обвиняемого. Одно из них – на фоне здания, где ранее проходили богослужебные встречи, другое – в домашней обстановке. Оба снимка использованы как доказательства преступления.

Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский назвал ситуацию "нелепой", обратив внимание, что супруги Мелешко являются прихожанами церкви уже 30 лет, и за это время, отметил он, у властей ни разу не возникало претензий ни к Василию, ни к его жене.

Ранее в мае ассоциация бывших заключенных концентрационного лагеря Дахау обратилась к Владимиру Путину с письмом, в котором призвала прекратить преследование свидетелей.

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