В Ростове-на-Дону 13 человек госпитализированы в результате атаки беспилотника днём 14 августа. Повреждения получили жилые дома на улице Тельмана рядом с центром города, у одного из зданий, пятиэтажного жилого дома, разрушены балконы и кирпичное ограждение крыши, передаёт 161.ru.

Проведена эвакуация жителей. 10 человек осмотрели на месте и отпустили, еще 7 пострадавших отказались от госпитализации, передаёт "База". Судя по записи очевидцев, город атаковал украинский дрон самолётного типа.

Что было целью атаки — неизвестно. В пострадавшем здании по адресу Тельмана 73, согласно открытым данным, работают барбершоп и студия макияжа. Примерно в 800 метрах от дома расположена военная комендатура.

В городе была объявлена воздушная тревога и действует режим ракетной опасности. Ростов-на-Дону находится примерно в 150-200 километрах от линии фронта в Украине.

В Белгороде утром в четверг в результате атаки дронов получили ранения три человека, — пишет в телеграме губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Из опубликованных им видео следует, что это произошло в центре города. На одном из роликов видно, как дрон с дистанционным управлением по видеосвязи попадает в едущий по оживлённой улице автомобиль.

Из-за угрозы атак госучреждения в городе переведены на удалённый режим работы. Торговые центры закрываются, уличные мероприятия отменены до воскресенья, жителей попросили ограничить пребывание на улице.

Ночью Украина в очередной раз атаковала объект российской энергетической структуры — НПЗ "Лукойла" в Волгограде. Сообщается о повреждении в результате атаки жилого дома.

В предыдущий раз украинские дроны атаковали завод в ночь на среду. Кроме того, налёты на него совершались в мае 2024 года, в январе, феврале и июне 2025 года.

Министерство обороны России утром в четверг сообщило о перехвате 44 украинских беспилотников над 5 регионами страны, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря. Сколько дронов было запущено — не уточняется.