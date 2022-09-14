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В Лондоне церемония прощания с королевой открылась для публики

Траурная процессия с гробом королевы Великобритании Елизаветы II, 14 сентября 2022 года

В Лондоне гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II перенесли из Букингемского дворца в Вестминстерский. Там до похорон 19 сентября будет проходить церемония прощания с монархом.

Гроб по улицам Лондона провезли под звуки похоронных маршей Бетховена и Мендельсона на орудийном лафете, запряженном шестеркой лошадей в сопровождении гвардейцев и военного оркестра.

Процессия шла со скоростью 75 шагов в минуту – как принято на британских похоронах. Тысячи британцев выстроились вдоль улицы по пути следования процессии, чтобы выразить своё уважение Елизавете II.

За гробом шли дети королевы – король Карл III, принцесса Анна и принц Эдвард в парадных военных мундирах, а также принц Эндрю в штатском, но при орденах.

Принцы Уильям (слева) и Гарри, Лондон, 14 сентября 2022 года
Принцы Уильям (слева) и Гарри, Лондон, 14 сентября 2022 года

За ним следовали принц Уильям, теперь наследник престола принц Уэльский, а также принц Гарри. Оба брата, в отличие от похорон их деда принца Филиппа, шли рядом, обращает внимание Би-би-си.

Супруги короля и принцев в процессии не участвовали и прибыли в Вестминстерский дворец на автомобилях отдельно.

На гробе королевы на королевском штандарте установлена Корона британской империи. В траурные венки были вплетены белые розы, георгины, ветки сосны из Балморала и лаванда с розмарином из садов Виндзора - символ памяти.

После установки гроба на постамент в Вестминстерском дворце прошла короткая служба. Провёл её архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. После службы королевская семья покинула дворец. В нём остались только королевские гвардейцы. Они будут неси почётный караул у гроба королевы до похорон – в течение всей церемонии прощания, открытой для публики.

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