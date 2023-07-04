В Новосибирске суд подтвердил нарушение мэром устава города

Суд в Новосибирске вынес решение, что мэр Анатолий Локоть нарушил устав города, отказавшись обсуждать референдум о возврате прямых выборов. Об этом сообщил независимый депутат горсовета Антон Картавин, добивающийся возвращения выборов главы города. Теперь мэр обязан заново рассмотреть этот вопрос и назначить личную встречу, добавил Картавин.

В марте депутат отправил мэру письменный запрос на встречу для обсуждения референдума о возвращении прямых выборов мэра, но Локоть через своего заместителя отказался от встречи, отмечает Сибирь.Реалии.

Новосибирские активисты уже несколько месяцев добиваются проведения референдума о возврате прямых выборов мэра. Официальное решение об их отмене было принято в апреле. За отмену выборов проголосовали 38 депутатов, против - пять, еще четыре депутата не голосовали.

Согласно изменениям, ранее принятым и на региональном уровне, глав Новосибирска и Кольцова избирают с помощью советов депутатов из числа кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия (ее половину формирует губернатор-единоросс Андрей Травников).

Новосибирск — последний город-миллионник, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где отменили прямые выборы главы. Последние выборы мэра Новосибирска прошли в 2019 году. На них Анатолий Локоть (от КПРФ) переизбрался на новый срок, набрав 50,25% голосов. Второе место занял глава местного штаба Навального, предприниматель Сергей Бойко — 18.56%. Осенью 2021 года Бойко покинул страну из-за угрозы уголовного преследования.

Сейчас в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах напрямую избирать глав могут только жители Хабаровска, Якутска, Абакана, Анадыря и Улан-Удэ. Антон Картавин – депутат горсовета Новосибирска с 2020 года, победивший на выборах в составе коалиции независимых кандидатов "Новосибирск 2020". В мае 2022 года у Картавина прошли обыски по делу "Фонда борьбы с коррупцией" об экстремистской деятельности.