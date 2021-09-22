В Омске депутата арестовали после отказа выключить камеру на участке

В Омске на 10 суток арестован депутат городского совета от КПРФ Дмитрий Петренко.

Советский районный суд города признал его виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Петренко задержали на одном из избирательных участков Омска, где он снимал на видео возможные нарушения со стороны членов избиркома. Об этом сообщается в телеграм-канале депутата.

По словам Дмитрия Петренко, 17 сентября он снимал на видео работу избирательной комиссии на участке №307. Депутату показались подозрительными действия членов комиссии, находящихся непосредственно возле КОИБа (устройства для подсчёта голосов). Председатель избирательной комиссии обратилась к полицейским, которые дежурили на участке, сказав, что депутат "все снимает на камеру" и "мешает работать". Сотрудники полиции заявили, что Петренко не имеет права вести видеосъемку, пишет Сибирь.Реалии.

Позднее в отношении Петренко составили административный протокол. При этом в участковой и территориальной избирательных комиссиях отказались принять жалобы самого депутата. Решение об аресте политик назвал "судебным прецедентом". "Неповиновение тут заключается в отказе выключить камеру. Теперь если вы не являетесь наблюдателем или СМИ, вам запрещено вести видеосъемку в УИКах", - написал депутат.

Он также опубликовал видео, где председатель комиссии на участке №307 запрещает наблюдателям присутствовать при запечатывании сейфа с пустыми бюллетенями. Председатель заявила, что "не нуждается в подтверждении наблюдателей", а также сказала, что ей нужно переодеться.

Перед задержанием Дмитрий Петренко снимал работу участке №98 в Омске, где произошла пожарная тревога и сотрудники вынесли КОИБы. Ранее на этот участок для голосования организовано привезли сотрудников Росгвардии. Также Петренко зафиксировал на нескольких избирательных участках незаконную агитацию за кандидата в Законодательное собрание от "Единой России" Вячеслава Васильева. На входе в участки висели агитационные плакаты Васильева.

С 17 по 19 сентября в Омской области проходили выборы депутатов Госдумы России и областного Заксобрания. На них работали около 8 тысяч общественных наблюдателей, отмечают местные СМИ. Председатель комиссии по науке и образованию Общественной палаты Омской области Надежда Чекалёва говорила, что серьезных нарушений они не зафиксировали, но были "технические моменты".

В июле Центризбирком России отменил открытые видеотрансляции с избирательных участков. Доступ к ним получили только избиркомы, партии и кандидаты. Эксперты движения в защиту прав избирателей "Голос" (признано в России "иноагентом") назвали решение дальнейшей деградацией российских выборов.