В Париже состоялась премьера оперы Серебренникова "Лоэнгрин"

В Париже состоялась премьера оперы российского режиссёра Кирилла Серебренникова "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера.
В своём дебюте на сцене Парижской оперы Серебренников размышляет о войне – машине, сокрушающей тела и души, говорится в описании постановки. Французские критики, называя Серебренникова оппозиционером путинскому режиму, отметили мрачность спектакля, пишет французская радиостанция RFI.
Действие "Лоэнгрина" в прочтении Серебренникова происходит в сумасшедшем доме. Главная героиня Эльза больна: рыцарь Лоэнгрин существует только в её воображении. В реальности же – война, боль и посттравматический синдром у всех персонажей.
Во время оперы на заднике демонстрировали "инсценированные сводки с украинских полей – с применением гомоэротической оптики", пишет The New Times. В последнем акте сцена завалена трупами в пластиковых мешках.
Сам Серебренников называл постановку "оперой-блокбастером". "Персонажи окажутся в непростых обстоятельствах и будут вынуждены поступать определённым образом в силу весомых жёстких причин. Герои столкнутся с вопросами веры, любви, крови, сумасшествия, предательства: быть или не быть предателем? Но главными всё же будут мотивы войны и мира", – говорил режиссёр в марте 2023 года.
- Кирилл Серебренников – известный российский режиссёр театра и кино. В ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину он публично занял антивоенную позицию. В марте 2022 года Серебренников уехал из России во Францию.
- После отъезда Серебренникова российские театры отменяли спектакли его авторства или исключали фамилию режиссёра из афиш и программок – как и других деятелей культуры. Гендиректор Большого театра Владимир Урин признал, что это делалось из-за антивоенной позиции создателей спектаклей.
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