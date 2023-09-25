В Париже состоялась премьера оперы Серебренникова "Лоэнгрин"

В Париже состоялась премьера оперы российского режиссёра Кирилла Серебренникова "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера.

В своём дебюте на сцене Парижской оперы Серебренников размышляет о войне – машине, сокрушающей тела и души, говорится в описании постановки. Французские критики, называя Серебренникова оппозиционером путинскому режиму, отметили мрачность спектакля, пишет французская радиостанция RFI.

Действие "Лоэнгрина" в прочтении Серебренникова происходит в сумасшедшем доме. Главная героиня Эльза больна: рыцарь Лоэнгрин существует только в её воображении. В реальности же – война, боль и посттравматический синдром у всех персонажей.

Во время оперы на заднике демонстрировали "инсценированные сводки с украинских полей – с применением гомоэротической оптики", пишет The New Times. В последнем акте сцена завалена трупами в пластиковых мешках.

Сам Серебренников называл постановку "оперой-блокбастером". "Персонажи окажутся в непростых обстоятельствах и будут вынуждены поступать определённым образом в силу весомых жёстких причин. Герои столкнутся с вопросами веры, любви, крови, сумасшествия, предательства: быть или не быть предателем? Но главными всё же будут мотивы войны и мира", – говорил режиссёр в марте 2023 года.