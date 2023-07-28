В Петербурге перестанут выдавать визы в Финляндию с 1 августа

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге перестанет принимать заявления на все виды виз с 1 августа этого года. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны. Кроме этого, в течение всего августа заявки на визы и виды на жительство не будут приниматься и в московском посольстве. С 1 сентября российские граждане смогут обращаться по визовым вопросам в единственное оставшееся дипломатическое представительство Финляндии - посольство в Москве.

Генеральное консульство в Петербурге полностью прекратит работу 1 октября 2023 года. С этой даты МИД России отзывает согласие на его деятельность. 1 июля закрылись также консульства Финляндии в Петрозаводске и Мурманске.

Причиной резкого сокращения дипломатических отношений между Россией и Финляндией стало осуждение последней военного вторжения России в Украину и вступление ранее нейтральной страны в НАТО. МИД России расценивает это как "недружественные действия".

На данный момент въезд граждан России на территорию Финляндии ограничен. Обладателям туристических виз, выданных Финляндией или другими странами Шенгенского соглашения, может быть отказано во въезде, в том числе с целью транзита. Россиянам, у которых в Финляндии есть недвижимость, необходимо предоставить не только документы, доказывающие право собственности, но и основание для личного присутствия. Для предпринимателей Финляндия теперь может быть только "конечной точкой поездки по необходимым делам коммерческой деятельности, предусматривающим личное присутствие лица".