В Приморье не нашли нарушений в сообщениях морпехов о потерях

Военная прокуратура Тихоокеанского флота не нашла нарушений при проверке сообщений о потерях бригады морских пехотинцев с Дальнего Востока. Об этом пишет РБК.

В начале ноября в прокремлёвских телеграм-каналах появились сообщения о том, что военнослужащие 155-й бригады морской пехоты написали письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, в котором рассказали о высоких и "бесполезных" потерях в людях и технике, которые бригада понесла в районе Павловки Донецкой области.

В сообщениях указаны имена генералов, которые, по мнению авторов письма, виновны в ситуации, и оценка потерь российских военных - "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести" за несколько дней.

Авторы письма попросили губернатора обратиться в Минобороны с запросом о создании комиссии для расследования ситуации.

Кожемяко поручил проверить сообщения в соцсетях о потерях 155-й бригады и не исключил, что информация о потерях может быть вбросом со стороны спецслужб Украины.

И Украина, и Россия сообщали о тяжёлых боях под Павловкой, но проверить информацию о потерях в условиях войны оперативно было невозможно.

В середине ноября стало известно о вероятном самоубийстве замначальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища полковника Вадима Бойко. Среди прочего он отвечал за работу с мобилизованными. Вдова Бойко написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Она рассказала о многочисленных проблемах в ходе мобилизации, с которыми приходилось сталкиваться её мужу и предположила, что полковник не застрелился, а был убит.