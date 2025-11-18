В Раде отложили рассмотрение вопроса об отставке министра энергетики

В Украине депутаты оппозиционной фракции "Европейская солидарность" во вторник заблокировали трибуну Верховной Рады, которая планировала рассмотреть вопрос об увольнении главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Лидер фракции Пётр Порошенко заявил, что он и его сторонники не допустят и не будут голосовать за "попытку выпустить пар и сохранить коррупционную вертикаль". Порошенко добавил, что "Европейская солидарность" начала сбор подписей за отставку правительства, передаёт "Украинская правда".

Спикер Руслан Стефанчук позднее объявил перерыв и попросил лидеров фракций и групп собраться у него для консультаций.

Как отмечает Украинская служба Радио Свобода, днём ранее фракция "Европейская солидарность" наряду с ещё одним оппозиционным объединением, фракцией "Голос", призвали к формированию в парламенте новой коалиции на фоне масштабного расследования коррупции в энергетическом секторе.

Отправить в отставку министров Галущенко и Гринчук Раду попросил президент Украины Владимир Зеленский. Это связано с коррупционным скандалом вокруг предпринимателя, совладельца студии "Квартал 95" и соратника Зеленского Тимура Миндича.

10 ноября следователи пришли к Миндичу с обыском. Чуть позднее Национальное антикоррупционное бюро сообщило о раскрытии масштабной схемы хищений в компании "Энергоатом" - операторе украинских АЭС. В НАБУ утверждают, что средства легализовывались через так называемый бэк-офис в центре Киева, через него прошло около 100 миллионов долларов.

Миндич, по версии следствия, был создателем и одним из главных бенефициаров преступной схемы. На сегодняшний день обвинения по делу выдвинуты в отношении восьми человек, из них пятеро - задержаны.

Президент Зеленский поддержал действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных, подчеркнув, что каждая отрасль и каждый, "кто строил схемы", должны получить четкий процессуальный ответ. 13 ноября он ввел санкции против Миндича, а также против финансиста Александра Цукермана. Оба не находятся в Украине. Тимур Миндич, как сообщалось, покинул страну за несколько часов до того, как к нему пришли с обыском.

Герман Галущенко, у которого тоже прошли обыски, до июля 2025 года руководил министерством энергетики. В связи с расследованием НАБУ его отстранили от исполнения обязанностей, затем он подал в отставку. Заявление об отставке написала также Светлана Гринчук.