В расписании передач Радио Свобода произошли изменения

С 6 апреля в эфир Радио Свобода возвращается программа "Лицом к событию". Ток-шоу Михаила Соколова и Елены Рыковцевой смотрите в прямом эфире с понедельника по пятницу в 19.05 по московскому времени, радиоповторы - в 22.05, в 0,05 и в 3.05.

Подкаст Игоря Померанцева и Ивана Толстого "Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы" слушайте с 8 апреля в эфире, в аккаунтах и каналах "Свободы" в социальных сетях, а также на подкаст-платформах по понедельникам и пятницам в 18.32 по московскому времени. Радиоповторы - по вторникам и субботам в 23.32, 5.32, 10.32 и 15.32.

6 марта Радио Свободная Европа/Радио Свобода объявило о прекращении работы своего бюро в Москве. 4 марта Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном банкротстве ООО "РСЕ/РС", представляющего интересы медиакорпорации в России. Давление на журналистов в последнее время значительно возросло. Эти действия, как считают в медиакорпорации, представляют собой кульминацию многолетней кампании препятствования работе Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС. Первое заседание суда по вопросу о банкротстве назначено на 15 апреля. В связи с этим медиакорпорация планирует открыть новые бюро в Вильнюсе и Риге.

Технической причиной банкротства ООО "РСЕ/РС" стало решение медиакорпорации не выплачивать штрафы, наложенные властями России за отказ сопровождать каждый журналистский материал указанием о том, что редакция внесена в список "иностранных агентов". Общая сумма штрафов, выписанных Роскомнадзором с января 2021 года, превысила 13 миллионов долларов. 18 журналистов, сотрудничающих с "РСЕ/РС", внесены Министерством юстиции России в список "СМИ-иноагентов".



Сайты русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в Украину. Несмотря на все эти меры, которые журналисты расценивают как проявление цензуры и нарушение принципов свободы слова, аудитория Русской службы Радио Свобода растёт: в марте 2022 года её сайты зарегистрировали более 18,5 миллионов посещений, а канал "Свободы" в социальной сети YouTube - более 200 миллионов просмотров. Это рекордные показатели в истории "Свободы".