В России объявили "нежелательной" компанию GSC Game World

В России признали "нежелательной" в стране организацией украинскую компанию GSC Game World, которая занимается разработкой компьютерных игр. Об этом во вторник сообщила российская Генпрокуратура.

Как утверждает ведомство, компания неоднократно объявляла о сборе средств, в том числе, на собственном сайте, в поддержку украинских военных. "В фокусе интересов на текущий момент находится финансовая поддержка ВСУ и формирование образа России как "государства-агрессора", - заявили в российской Генпрокуратуре.

GSC Game World была создана в 1995 году в Киеве. Компания занимается компьютерным программированием, разработкой игр, предоставлением

программного обеспечения, консультированием по вопросам IT-технологий. Наиболее известны созданные ею серии игр "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R.

В России за участие в деятельности "нежелательных организаций" предусмотрена административная и уголовная ответственность.