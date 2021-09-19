В России проходит основной день выборов в Госдуму

В России проходит последний, основной день выборов в Госдуму. Россияне избирают 450 депутатов – 225 по одномандатным округам и 225 – по партийным спискам. Для простого большинства в Думе необходимо 226 мандатов, для конституционного - 300.

По итогам первых двух дней голосования явка (с учётом аннексированного Крыма) составила 31,5 процент.

По данным на субботу, самую низкую явку - менее 15 процентов - зафиксировали в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Более одного миллиона семисот тысяч москвичей проголосовали онлайн. Явка в электронном голосовании, по данным на утро воскресенья, 19 сентября, составила более 87 процентов.

В Центризбиркоме заявили о нескольких кибератаках на интернет-портал комиссии.

Помимо выборов в Госдуму, в России проходят местные выборы и выборы девяти глав регионов.

Незадолго до выборов сторонники Алексея Навального опубликовали рекомендации в рамках проекта "Умное голосование". Соратники оппозиционера предложили голосовать за кандидатов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы выиграть у представителей "Единой России". Партийная принадлежность при этом не важна.

Российские власти считают, что соратники Навального распространяют запрещённый контент. Корпорации Apple и Google из-за требований российского законодательства убрали приложение "Навальный" из российских магазинов приложений. Основатель Telegram Павел Дуров, сославшись на действия Apple и Google, заблокировал бот "Умного голосования" в мессенджере. Видео с рекомендациями по "Умному голосованию" вечером в субботу, 18 сентября, заблокировал YouTube.

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