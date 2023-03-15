В России возбудили дело против украинского беженца

В России возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму против украинского беженца Прохора Нейжмакова. Он критиковал в телеграме войну против Украины и российское руководство. Об этом сообщает издание "Астра".

По данным журналистов, весной прошлого года Нейжмаков уехал из города Рубежное на востоке Украины во Владимирскую область к матери и сестре. В России украинец получил свидетельство о предоставлении временного убежища.

В начале марта жителя Рубежного задержали после сообщений, которые он в ноябре прошлого года оставил в телеграм-чате "Владимирская банда". Следователи утверждают, что Нейжмаков, в частности написал "просто уничтожаете мою страну", "сколько убитых мужей и братьев в связи с этими конфликтами", "скажи спасибо дяде Володьке, благодаря которому у меня нет дома, образования и всего остального".

Чата "Владимирская банда" обнаружить в телеграме не удалось.

Какую меру пресечения избрали для Нежмайкова, неизвестно. Максимальное наказание по статье о "призывах к терроризму" – семь лет лишения свободы.

С начала российского вооружённого нападения на Украину за антивоенную позицию в России были задержаны почти 20 тысяч человек. Более 450 человек проходят по уголовным делам.

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