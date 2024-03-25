Российский посол не явился по вызову в польский МИД

Российский посол в Польше Сергей Андреев не явился в вызвавший его польский МИД, сообщил представитель министерства Польскому агентству печати. От Андреева требовали дать разъяснения в связи с попаданием в польское воздушное пространство российской крылатой ракеты.

Представитель польского министерства заявил, что Варшаву интересует, выполняет ли Андреев указания российского министерства и "способен ли он должным образом представлять интересы" Москвы в Варшаве.

Андреев в интервью государственному российскому агентству "РИА Новости" заявил, что запросил у польского МИД информацию, планируют ли ему предоставить доказательства пролёта российской ракеты. "Внятного ответа я не получил", – утверждает он. "Я предложил польским коллегам, если они того желают, направить соответствующую ноту по почте или с курьером", – сказал он. В польском МИД сказали, что сделают это.

Российская крылатая ракета, как ранее сообщили в Варшаве, попала в польское воздушное пространство во время атаки территории Украины в ночь на 24 марта. Она пробыла над Польшей 39 секунд. Польская армия поднимала в воздух истребители.

В воскресенье глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал в интервью Fox News страны НАТО сбивать российские ракеты и дроны, попадающие в их воздушное пространство. "Один раз может быть ошибкой. Но если мы позволим ей повториться, это будет расценено как приглашение", – заявил он.