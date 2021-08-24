В Санкт-Петербурге трое задержанных на пикетах в поддержку "Дождя"

В Петербурге полиция во вторник задержала трех активистов, которые вышли в одиночные пикеты в поддержку телеканала "Дождь", признанного недавно в России "иностранным агентом". Об этом сообщают проект "ОВД-Инфо" и местное молодежноё движение "Весна".

"Задержаны наша координаторка Екатерина Гончарова и сторонница Ася Карпина", - говорится в сообщении "Весны". Девушки вышли с плакатами к Казанскому собору. По данным "ОВД-Инфо", третьим задержанным на акции стал Виктор Ершов.

Кроме того, полиция задержала в центре Петербурга еще двух активистов Ольгу Смирнову и Владимира Шипицына. Они проводили пикеты в честь дня независимости Украины, отмечает Север. Реалии.

21 августа в Москве, у здания ФСБ на Лубянке, прошли пикеты журналистов в защиту свободы прессы и против признания СМИ "иностранными агентами". В общей сложности полиция задержала шестерых человек. 22-го августа сообщалось о пикетах в защиту СМИ в Пскове. Профсоюз журналистов подал в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против закона об "иностранных агентах" 4 сентября на Пушкинской площади.

Телеканал "Дождь" был внесён российским Минюстом в список СМИ – "иностранных агентов" 20 августа, наряду с изданием "Важные истории".

Всего в список СМИ – "иностранных агентов" включены три десятка физических лиц и редакций, среди них – 10 русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и четверо сотрудничающих с Русской службой РС журналистов. РСЕ/РС считает законодательство о СМИ – "иностранных агентах" репрессивным и оспаривает правомерность его применения в российских судах и Европейском суде по правам человека.