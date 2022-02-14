В Северодвинске пара, издевавшаяся над котом, получила реальные сроки

Суд в Северодвинске назначил реальные сроки Артёму Лаврентьеву и его партнёрше Анне-Виктории Громович, которые издевались над котом Кузей и снимали это на видео, сообщают корреспонденты 29.ru.

Громович получила 3 года и 2 месяца колонии-поселения по статье о жестоком обращении с животными, Лаврентьев приговорён к 3,5 года колонии общего режима. Его также обвинили в краже денег со счёта матери.

Как сообщали зоозащитники, зимой 2021 года пара переехала в коммунальную квартиру к матери Лаврентьева. В августе они украли её кота Кузю и стали издеваться над ним, снимая всё на видео. Кузю связывали, били бутылкой, вырывали ему усы и прижигали нос. При издевательствах присутствовала шестилетняя дочь Громович и Лаврентьева.

После смерти пара закопала кота, потом его доставали для проведения экспертизы.

По данным 29.ru, на видео Громович обвиняла мать Лаврентьева Елену в чрезмерной любви к коту и в плохом отношении к ней и её детям. "Я убила это несчастное животное потому, что оно было очень похоже на свою хозяйку. Она очень сильно нагадила мне в душу", — сказала Громович в последнем слове в суде.

Психолого-психиатрическая экспертиза обнаружила у неё зависимость от алкоголя и психическое растройство, у Лаврентьева их не обнаружено. Эксперты решили, что оба подсудимых осознавали, что делают, когда мучили животное.