В Сыктывкаре арестован философ и социолог Николай Зюзев

В столице Республики Коми Сыктывкаре арестован учёный, доктор философских наук Николай Зюзев. Об этом во вторник сообщает, в частности, издание Komi daily со ссылкой на сайт городского суда.

26 августа, как выяснило издание, судья Алексей Родионов продлил содержание Николая Зюзева под стражей. Обычно российские суды принимают такие решения до истечения первых двух месяцев пребывания человека в СИЗО. Судя по всему, задержали учёного ещё в конце июня, о чём не сообщали ни региональные СМИ, ни его знакомые, отмечает Komi daily.

На сайте Верховного суда Коми есть информация о том, что дело против учёного возбуждено по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

Николай Зюзев – известный специалист по наследию российско-американского социолога Питирима Сорокина.

В 2008 году Зюзев переехал в Торонто, где получил канадское гражданство. В 2016 году он вернулся в Россию и до 2022 года преподавал в Сыктывкарском государственном университете. После начала полномасштабной войны в Украине учёный снова уехал в Канаду, но иногда возвращался в родное село в Корткеросском районе.

Задержание Николая Зюзева произошло незадолго до обысков в сыктывкарском "Револьт-Центре".