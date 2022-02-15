В Турции завершено дело о покушении на чеченских оппозиционеров

Управление по борьбе с терроризмом и Генпрокуратура Стамбула завершили расследование дела о шпионаже и покушении на чеченских оппозиционеров, живущих в Турции. Обвинительный акт отправлен в Стамбульский суд по тяжким уголовным делам.

В октябре прошлого года в Стамбуле арестовали шестерых человек, среди которых четверо уроженцев Чечни. Как сообщает турецкая газета Sabah, следствие установило, что лидером этой группы был Беслан Расаев. Он получил заказ на ликвидацию диссидентов из чеченской диаспоры от депутата Госдумы Адама Делимханова и криминального авторитета Казбека Дукузова.

Прокуратура Стамбула запросила для обвиняемых от 22 до 33 лет тюрьмы по статьям о политическом шпионаже, нарушении законодательства об огнестрельном оружии и подделке официальных документов.

После ареста в Турции шестерых иностранцев власти страны предоставили чеченским оппозиционерам государственную охрану.

Депутат Госдумы от "Единой России" Адам Делимханов в начале года привлёк внимание угрозами, пообещав отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева. По мнению чеченских властей, сыновья Янгульбаева стоят за критикующим политику главы Чечни Рамзана Кадырова анонимным телеграм-каналом 1ADAT.

В Кремле заявили, что оценку словам Делимханова должна дать фракция "Единой России" в Госдуме и комиссия по этике.

Группа правозащитников обратилась к главе комиссии Госдумы по этике Валентине Терешковой из-за высказываний Делимханова.

Издание Znak.com сообщает, что комиссия, которую возглавляет Терешкова, на свои заседания с момента избрания новой Думы не собиралась.

Больше новостей Радио Свобода в видесоюжете: