В Украине ночью массированной атаке дронами подвергся город Запорожье

Российские военные с вечера понедельника и ночью атаковали Украину, использовав 84 беспилотника, в том числе более 50 ударных дронов типа Shahed, заявили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушной обороной, как отмечается, было сбито и подавлено 60 БПЛА на севере, юге и востоке страны. "Зафиксировано попадание 23 ударных дронов в 10 локациях", - сказано в сводке ВСУ.

Областные власти ранее сообщали, что массированной атаке российских дронов подвергся город Запорожье, два беспилотника попали в дома в частном секторе, один дом сгорел, пострадала женщина 66 лет.

Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров утром во вторник написал в своём в телеграм-канале, что ночью по Запорожью большое количество дронов было запущено в течение 20 минут. Большинство из них были сбиты еще на подлёте, отметил Фёдоров.

Российские власти на протяжении всей полномасштабной войны отрицают обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине.



